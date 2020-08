Montero discrepa de Robles y asegura que calificar de escrache el «hostigamiento» a su familia es «blanquear el acoso»

Aprecia falsedad documental en los servicios facturados por la formación morada en las elecciones generales del 2019

El Tribunal de Cuentas quiere que se investigue la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril del 2019 al ver delitos en la facturación de servicios con la consultora Neurona Consulting. El fiscal, Miguel Ángel Torres Morato, no ve «suficientemente acreditado por el proveedor» la elaboración de estos servicios y cree que el contrato pudo ser simulado, según avanza la Cadena Ser. Indica, por ejemplo, que la empresa no estaba registrada hasta 15 días antes de iniciar la facturación o que su objeto social no coincidía con los trabajos realizados.

