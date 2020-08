El fiscal del Tribunal de Cuentas ve delito en las cuentas de Podemos del 28A

0

Redacción 21/08/2020 09:59 h

El Tribunal de Cuentas quiere que se investigue la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril del 2019 al ver delitos en la facturación de servicios con la consultora Neurona Consulting. El fiscal, Miguel Ángel Torres Morato, no ve «suficientemente acreditado por el proveedor» la elaboración de estos servicios y cree que el contrato pudo ser simulado, según avanza la Cadena Ser. Indica, por ejemplo, que la empresa no estaba registrada hasta 15 días antes de iniciar la facturación o que su objeto social no coincidía con los trabajos realizados.

El fiscal se basa en la información aportada por el partido morado después de que arrancara la fiscalización de los gastos electorales. Y explica que, aunque se pidió en varias ocasiones un presupuesto detallado «en el que se desglosaran los distintos servicios y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación», no se obtuvo con el detalle necesario. Según el fiscal, el partido remitió un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente el 6 de mayo del 2019» y «una factura correspondiente a dicho contrato emitida el 5 de abril del 2019».

El fiscal ve indicios de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil y, al «no tener competencias para el conocimiento de tales infracciones penales», pide que dichos pagos a Neurona se investiguen vía penal.