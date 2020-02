Esquerra lanza su precampaña con ataques al PSC: «No tenemos nada que pactar»

0

ERC no da puntada sin hilo. No deja de mirar al norte (Waterloo, JxCat), ni al sur (Madrid, PSOE). Está ya en modo campaña, aunque ese estadio puede prolongarse más meses de lo previsto. El tiempo lo marcará Carles Puigdemont o el Tribunal Supremo. Así que en mente de los republicanos ya está el ir distanciándose de sus socios en la Generalitat, pero también de los compañeros socialistas. En esa clave se situó ayer el coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, al asegurar que ellos no tienen «nada que pactar» con el PSC después de las elecciones autonómicas. Incluso fue más allá y lo calificó de «nuevo partido conservador». Y eso que de momento se mantiene en la Generalitat en un Gobierno de coalición con los herederos de CiU.

En su intervención en el congreso de la formación republicana celebrado ayer en Barcelona, Aragonès echó en cara a los socialistas el que se «autoexcluyan de los grandes consensos del país», el no haber asistido a la comisión parlamentaria sobre el 155 y que rechacen la autodeterminación.

El vicepresidente de la Generalitat también sacó pecho por haber obligado al Estado a reconocer el conflicto catalán y presumió de haber encontrado acuerdos parlamentarios para aprobar unos presupuestos. En este punto, calificó al PSC de «partido conservador» y lamentó su defensa de que primero haya elecciones y, después, presupuestos.

Críticas a JxCat

Sin abandonar en ningún momento el tono claramente de campaña, Aragonès insistió en acusar a los socialistas de priorizar la estrategia electoral frente al interés ciudadano. Pero el republicano utilizó también el estrado ante su parroquia para intentar sacarle los colores a sus todavía socios de Junts per Catalunya. El número dos de la Generalitat aseguró que «la independencia no la hace quien grita más alto o se da golpes más fuertes en el pecho, sino quien consigue más independentistas». Y añadió que «la independencia no se consigue paralizando, se consigue avanzando», en clara alusión a las posiciones de JxCat, por lo que la formación, dijo, ha de «abrir camino» hacia la independencia, para lo que reclamó que en los próximos comicios se supere el 50 % del voto secesionista.

Los socialistas catalanes reiteran que con sus votos no harán presidente a un independentista

El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza, al igual que había afirmado el día anterior Miquel Iceta, aseguró ayer que «con los votos del PSC no habrá un presidente independentista en la Generalitat», y añadió que si los socialistas están en la oposición será para colaborar y buscar soluciones, según recoge Europa Press.

«A mí no me gusta Torra como presidente, pero ahora mismo está al frente de la Generalitat y, por lo tanto, el presidente del Gobierno ha de hablar con el de la Generalitat», dijo Zaragoza al ser preguntado por la cita de Pedro Sánchez con Quim Torra.

Además, ha acusado a la «alianza entre PP y Vox» del bloqueo político, que a su juicio hay en España para hacer frente a reformas institucionales, políticas y económicas. Zaragoza ha opinado que en esa alianza no se sabe quién manda: «Parece que el líder de la oposición sea el señor Abascal y el señor Casado su trabajador», ha afirmado, y ha tildado al PP de rehén de Vox.