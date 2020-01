Pablo Echenique: «Espero que la oposición al Gobierno no sea el poder judicial en esta legislatura»

El poder no modera el tono de Iglesias y, al contrario, el Gobierno asume el lenguaje de Podemos para generar tensión con la derecha

El guion previsto en casi todos los análisis políticos en torno al nuevo Gobierno de coalición, alentado desde las propias filas socialistas, indicaba que la unidad y la estabilidad del Ejecutivo no peligraban porque el contacto de Unidas Podemos con el poder iba a suponer un baño de realidad para los de Pablo Iglesias y, sobre todo, una moderación no solo en el fondo, sino también en las formas de los dirigentes morados. Estar en el Gobierno los integraría hasta convertirlos en dóciles y pragmáticos socialdemócratas con sentido de Estado a los que el PSOE podría manejar. Pero los cosas, de momento, no van por ese camino. Es cierto que tanto Iglesias como sus ministros han demostrado en una semana una enorme capacidad para tragar sapos suministrados por Pedro Sánchez. Desde aceptar la designación e incluso alabar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala general del Estado después de haber exigido su dimisión y de vincularla a las «cloacas de Interior», hasta asumir que José Félix Tezanos seguirá al frente del CIS después de haber pedido su cese en el pasado por manipular las encuestas en favor del PSOE y perjudicar consciente e intencionadamente a Unidas Podemos.

