La alcaldesa de Móstoles no se va pese a quedarse en minoría

La Voz de Galicia ana balseiro

madrid / la voz 07/10/2019 20:08 h

La alcaldesa de Móstoles no dimite. La socialista Noelia Posse se queda con un Gobierno en minoría -con el único apoyo de Podemos- después de que los dos concejales de Más Madrid-Ganar Móstoles materializaran este lunes su amenaza de romper el pacto con la regidora si esta no dimitía tras el escándalo de los casos de enchufismo a familiares y allegados en el Ayuntamiento.

Los ediles de la formación de Íñigo Errejón consumaron este lunes el portazo a la polémica política de contrataciones de la regidora, después de que trascendiera que, en el plazo de un mes, nombró a su hermana y a dos amigos para ocupar cargos de confianza en el Ayuntamiento, así como que promocionó a su tío con una importante subida salarial.

Momentos antes de formalizar su renuncia y la de su compañera de grupo, el líder de Más Madrid-Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, pidió este lunes al PSOE de Madrid que «saque las manos de los bolsillos» y «ponga fin definitivamente» a la continuidad de la alcaldesa. Cabe recordar que los socialistas, que han abierto un expediente a Posse, no tomarán decisión alguna sobre ella -incluyendo si procede o no su expulsión del partido- hasta que el comité de ética no emita un informe sobre su actuación. La regidora ha pedido comparecer voluntariamente ante el comité para defender la legalidad de los nombramientos -y posteriores dimisiones- por los que se la cuestiona y que han dejado en minoría a su Gobierno.

Críticas al PSOE y a Podemos

Para Ortega, la respuesta del PSOE ha sido «profundamente decepcionante» hasta la fecha, aunque mostró su disposición a «conformar un nuevo gobierno progresista, plural y estable» con la condición inexcusable de que Posse dimita, algo a lo que la regidora se resiste -según fuentes municipales- argumentando que no ha cometido ilegalidad alguna.

Sin embargo, desde Más Madrid-Ganar Móstoles la acusan de «atrincherarse bajo la bandera del nepotismo», demostrando con el nombramiento de familiares y allegados que carece de «la más mínima noción de ética política, de ausencia de convicciones y de una profunda irresponsabilidad, poniendo de forma disparatada y autoritaria sus intereses por delante de la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid».

Ortega también calificó de «decepcionante e inexplicable» la posición de Podemos en el consistorio, que sigue sosteniendo a Posse en el Gobierno.

Investigada por perjurio

Además del escándalo y la pérdida de apoyos en el Ayuntamiento, las vías de agua que achicar se le multiplican a la aún alcaldesa. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, Pablo Ruz, considera que hay indicios de que Posse pudo mentir cuando declaró como testigo de una supuesta agresión a un miembro de su partido en enero de este año. Por ello el juez ha deducido testimonio contra ella y ha enviado el asunto a reparto para que otro juzgado investigue si cometió tal delito.