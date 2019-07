PP y Ciudadanos descartan apoyar a Sánchez en un nuevo debate en septiembre

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 28/07/2019 16:05 h

El PNV y los comunes de Ada Colau son los únicos partidos que insisten en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen que volver a sentarse para llegar a un acuerdo. Mientras que PP y Ciudadanos reiteran que no apoyarán una investidura del secretario general de los socialistas ni ahora ni en septiembre, Izquierda Unida continúa con que «lo importante es pactar un programa y no repetir elecciones» y ERC asegura que Pedro Sánchez no quería ser investido y depender de la formación de Oriol Junqueras.

Así las cosas, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, Andrea Levy, ha afirmado que el PP no irá «a ninguna parte con el PSOE» porque considera que es «capaz» de pactar con Bildu para un gobierno en Navarra.

Aunque ha admitido que Bildu no ha hablado con los socialistas, Levy ha calificado ese potencial pacto entre PSOE y Bildu de «bochornoso» y «de la vergüenza».

Desde Ciudadanos, la nueva líder en Cataluña, Lorena Roldán, ha asegurado que su partido no dará apoyo al candidato socialista a la presidencia del Gobierno «ni ahora ni en septiembre tampoco», y que cumplirán con lo que prometieron durante la campaña electoral.

Nueva negociación

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha realizado un llamamiento a volver a intentar un acuerdo para poder celebrar a finales de agosto o principios de septiembre un nuevo pleno de investidura, basado en un programa entre el PSOE y Podemos, que se hablara, después, con los nacionalistas vascos, Compromís y, por ejemplo, Coalición Canaria.

También es partidario de una nueva negociación el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, de los comunes, que ha pedido «dejar de lado los reproches y la espiral de las culpas» y retomar la negociación con el PSOE de una forma más discreta, aunque no concreta más. Sí lo hace el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el único regidor de la formación de Garzón en una capital de provincia, quien como este ha defendido que lo importante es que Unidas Podemos pacte un programa con el PSOE y evitar repetir elecciones, mientras considera que entrar en el Gobierno es «completamente secundario».