UPN le ofrece a Sánchez su abstención si desiste de gobernar Navarra gracias a Bildu

0

La Voz de Galicia G. B.

Madrid / La Voz 03/07/2019 05:00 h

El deseo de Ciudadanos de forjar un perfil propio no solo afecta a su negativa a hacerse una foto con los representantes de Vox o rubricar un acuerdo en el que esté la firma de los de Santiago Abascal, sino también a cuestiones que conciernen solo a populares y naranjas y en las que ambos partidos están de acuerdo. A pesar de que Ciudadanos se presentó en Navarra en coalición con PP y Unión del Pueblo Navarro bajo la marca Navarra Suma, Ciudadanos rechazó sumarse al acuerdo que habían redactado PP y UPN y exigió firmar por separado una declaración con los regionalistas navarros en la que se insta a Pedro Sánchez a «rectificar» y no «pactar» con Geroa Bai y EH Bildu en Navarra por ética y por «decencia política». El PP firmó por tanto otro acuerdo casi idéntico con UPN. Los tres partidos se comprometen a no llegar a ningún acuerdo con el PSOE si pacta con Bildu.

UPN, que tiene dos diputados en el Congreso, dejó claro tras la firma del documento que está dispuesta a abstenerse en la investidura de Sánchez si renuncia a gobernar Navarra gracias al partido de Arnado Otegi. Algo que podría ser decisivo para que la investidura salga adelante si el líder del POSE logra el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC.

En ese afán por desmarcarse del PP, el líder de Cs, Albert Rivera, llegó a afirmar que, a pesar de que las tres fuerzas figuran en la coalición, para él Navarra Suma, que ganó las pasadas elecciones autonómicas, está formada solo por Ciudadanos y UPN porque, según dijo, su partido «no ha firmado nada con el PP». El líder popular, Pablo Casado, trató de restar trascendencia a esas discrepancias, aunque en el acto de firma de su propia declaración conjunta con UPN arremetió indirectamente contra Rivera. «Esto no era la nueva política, para eso me quedo con la de siempre», señaló Casado, quien aseguró que si Ciudadanos «quiere estar en la foto, fenomenal» y si no quiere figurar también lo respetará porque el PP es «serio».

Javier Esparza, de UPN, el candidato de Navarra Suma a la presidencia de la comunidad foral, aseguró que lo importante es que haya sido posible formar una declaración común en la que se exige a Sánchez que respete a Navarra y justificó la anomalía de haber tenido que firmar por separado con PP y Ciudadanos en el hecho de que la coalición está formada por tres partidos distintos que «en momentos puntuales necesitan tener su propia voz».