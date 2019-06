Discípulo de Esperanza Aguirre y del ala más a la derecha

La Voz de Galicia A. Azpiroz

madrid / colpisa 16/06/2019 05:00 h

Será el octavo alcalde de Madrid de la democracia y el 125 de la historia. Nacido en 1975 en el seno de una familia conservadora y abogado del Estado de profesión, José Luis Martínez-Almeida se interesó desde joven por la política, lo que le llevó a afiliarse ya al PP con apenas 20 años. Se le sitúa en el ala más a la derecha de la formación, donde comparte espacio con el presidente Pablo Casado y la candidata a la presidencia regional Isabel Díaz Ayuso. El nuevo alcalde de la capital creció dentro del partido conservador a la sombra de Esperanza Aguirre, con la que además de ideología comparte afición por el golf. Entre el 2007 el y 2011 ejerció como director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, cargo que abandonó para ponerse al frente de la Secretaría General del Consejo de Gobierno. En el 2015 dio el salto al ayuntamiento como número tres de la lista encabezada por su mentora. Contra pronóstico, Aguirre fue desbancada del poder por Manuela Carmena, que se apoyó en los socialistas para acabar con 24 años de equipos de gobierno populares en la capital. A pesar de todo, Aguirre decidió dirigir la oposición con la esperanza de alcanzar la alcaldía de la capital tarde o temprano. No pudo hacerlo tras el arresto por corrupción de su ex número dos Ignacio González. Tras la dimisión de Aguirre, Martínez-Almeida dio un paso al frente en el peor momento del PP madrileño. Se hizo cargo de la oposición a Carmena, ante la que usó un tono especialmente duro. Pocos apostaban por él para encabezar la lista municipal en las elecciones del 26 de mayo. De hecho, sonaron para el puesto el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y la exdirigente del PP vasco María San Gil. Pero Martínez-Almeida no tiró la toalla. Fuera por descarte o no, se hizo con la candidatura del PP. El 26 de mayo los populares se dejaron en la capital seis concejales y 170.000 votos. Pero, pese a la debacle, la suma dio. El cuarto alcalde popular de Madrid inicia ahora un complicado mandato en el que ya ha anunciado cuál será su prioridad: borrar todo rastro de los cuatro años de Manuela Carmena.

