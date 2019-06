De las criptomonedas de Echenique a los 50 millones de Marcos de Quinto

0

08/06/2019

El registro de intereses publicado en la página oficial del Congreso no deja de ofrecer sorpresas para los curiosos que se asoman estos días a la web para husmear en las posesiones y ganancias de los padres y madres de la patria.

Entre el aluvión de datos que se acumulan en las fichas de los 350 diputados, se puede comprobar, por ejemplo, la solvencia de la única diputada que el PP logró obtener en Cataluña en las pasadas elecciones generales: Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos. La dirigente popular declara unos ingresos de 50.966,63 euros por su colaboración en «periódicos y audiovisual». La comunicación es el medio natural de la parlamentaria por Barcelona, que también indica que es accionista de Libertad Digital con títulos por un total de 400 euros.

Aunque conduce un modesto Polo, Álvarez de Toledo dispone en sus cuentas corrientes de 397.244 euros en depósitos y es propietaria de inmuebles -de los que no consta su valor catastral- en tres países. Es dueña de un piso en Madrid, de un apartamento en Francia (que le reporta al año 15.200 euros en concepto de alquiler) y de un apartamento en Argentina (del cual es titular al 50 %). También comparte al 50 % la propiedad de una finca rústica en Toledo.

Pablo Echenique, que acaba de ser defenestrado como secretario de Organización de Unidas Podemos, cobró en el 2018 un salario de 47.997,98 euros de su partido, a lo que se añaden ingresos de 3.569,03 euros por una prestación de la ley de dependencia. Además de poseer un piso en Zaragoza (con un valor catastral de 57.127 euros), Echenique dispone en el banco de 44.859,60 euros en depósitos. Además de metálico, el diputado de Unidas Podemos suma 4.019,2 euros en criptomonedas (48 litecoins y 0,16 bitcoins).

El más rico del hemiciclo

Una de las cifras más esperadas por periodistas y curiosos es la del patrimonio que acumula el parlamentario de Ciudadanos Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola. De Quinto es uno de los 11 diputados que todavía no ha registrado sus datos en el Congreso, pero según recoge el diario El Mundo, posee 50 millones de euros, lo que lo convierte en el más rico del hemiciclo. El propio De Quinto salió este viernes al paso en declaraciones al diario madrileño: «Todo lo que tengo me lo he ganado y pago tres millones al año de impuestos».

El nacionalista vasco Aitor Esteban es otro de los que brinda al público datos suculentos en su declaración. Si no son llamativos por su elevado valor, sí porque aportan un toque rural a un Congreso poblado de urbanitas. Además de una vivienda en Vizcaya (al 50 %) y otra en Soria en propiedad, el peneuvista es dueño de un corral en Soria y de un «monte de frondosas» en Vizcaya (este también al 50 %).