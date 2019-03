Rivera se quema en Castilla y León Confirmado el pucherazo en las primarias: su candidata, «descalificada»

REDACCIÓN / La VOZ 12/03/2019 05:00 h

El pucherazo interruptus que le había dado la victoria de las primarias a la Junta de Castilla y León a la candidata de Albert Rivera y fichaje tránsfuga del PP, Silvia Clemente (La Velilla, Segovia, 1967), ya es un hecho. La expresidenta de las Cortes y exconsejera de Castilla y León de los populares era la apuesta del presidente de Ciudadanos, y las irregularidades en el proceso suponen la primera gran crisis interna del partido a tan solo 50 días de las elecciones. La formación naranja se vio obligada a paralizar ayer la proclamación definitiva de Clemente al presentar una reclamación el otro candidato al que se enfrentaba en las primarias, el exdiputado Francisco Igea, que resultó tener razón.

«No encajan los votos emitidos y la suma de los de cada candidato», declaraba anteayer Igea a Efe tras el recuento. La acusación, que resultó ser cierta, se basaba en que Clemente había ganado por 35 votos cuando, en realidad, existía una diferencia de 81 votos entre los emitidos (1.013) y los que sumaban los tres candidatos que estaban en liza (1.094). El recurso del candidato rival solicitaba, por tanto, «una interpretación» sobre las votaciones por «irregularidades evidentes» en el proceso.

Ante esta realidad, Ciudadanos rectificó y le dio la victoria a Igea, paralizando la proclamación de Silvia Clemente. Un extremo que fue confirmado en una rueda de prensa por el secretario general de C’s, José Manuel Villegas, que detalló que se declararon nulos 81 votos que no se han podido atribuir a ningún afiliado del partido. Tras las correcciones efectuadas, Igea fue proclamado vencedor de las primarias con 526 votos y un apoyo del 51 %. Clemente ha sido derrotada al recibir 479 votos (el 47%), y no los 561 que se le atribuyeron en un principio. No obstante, Villegas aseguró que el sistema de primarias del partido es «robusto y transparente», y que hubiera detectado el error aunque Igea no denunciara irregularidades.

Rivera: «Asumo y acato»

Rivera se mantuvo ajeno al caso hasta las nueve y media de la noche, cuando acudió a una entrevista en los estudios de TVE. «Asumo y acato el resultado», respondió. El líder de C’s eludió dar pistas sobre el futuro de Clemente y reiteró su «respeto profundo» por la opinión de todos los participantes en el proceso.

Ciudadanos felicitó a Igea a través de Twitter: «Felicitamos a todos los ganadores de estas primarias: una vez han hablado los afiliados, los candidatos resultantes son de todo el partido». Tras conocerse los resultados definitivos, Clemente manifestó que confía en que el vencedor haga un proyecto en el que tengan cabida las distintas opiniones y sensibilidades expresadas en el proceso.

La felicitación de Clemente

A través de un breve comunicado, la exmilitante del PP le felicita y sostiene que «es el momento de trabajar todos juntos por los castellanos y leoneses». Además, quiso dejar claro que se mantendrá apoyando a Ciudadanos: «Este es el partido que mejor simboliza un proyecto para España y la libertad encabezado por un gran líder».

El alcalde de Valladolid y portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, calificó el proceso de «pucherazo chapucero, de tercera división». Por su parte, el cabeza de lista de C’s al Parlamento Europeo, Luis Garicano, que apoyó a Igea frente a la «paracaidista» de Rivera, puso de manifiesto su «merecida victoria», y trasladó sus felicitaciones al partido por tener los mecanismos para resolver las «irregularidades».

El flamante ganador no pudo más que manifestar que se encuentra «bien y emocionado». En su perfil de Twitter, publicó un vídeo con unas declaraciones en las que señala que «esta campaña ha demostrado que hay gente valiente, que hay gente que cree en la libertad, y que este partido merece la pena», a lo que añadió: «Ha sido un gran día, ha sido la decisión de todos, una decisión muy ajustada, pero que tenemos que respetar».