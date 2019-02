Portazo de Ciudadanos a pactar con el PSOE

La dirección admite que ser ministro será un «buen aval» para concurrir a las generales

«¡Nunca ha habido un acuerdo con los independentistas!». «nosotros no pactamos con ellos». Son afirmaciones lanzadas anoche en una entrevista en TVE por el presidente Pedro Sánchez, quien claramente quiso desmarcarse de ERC y PDECat para contrarrestar las acusaciones de que con sus acciones pone en peligro la unidad de España. Además de afirmar que su Gobierno ha hecho «más por la justicia social que en 7 años», defendió la aprobación de 25 decretos-leyes, y aseguró que si no sacaron adelante leyes como la de la eutanasia, la ley mordaza y la derogación de la reforma laboral es porque «la Mesa del Congreso obstruyó ese debate». A la cuestión de por qué no convocó antes elecciones, respondió que «porque hemos gobernado». Explicó que le parece «peligroso» que le llamen «presidente okupa, ilegítimo».... «porque eso empobrece las instituciones».

