La afición de Sánchez al Falcon acabará en la comisión de secretos

La Voz de Galicia G. BAreño

madriD / LA Voz 04/01/2019 05:00 h

El viaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo en julio a bordo del avión Falcón oficial para reunirse durante unos minutos con el presidente valenciano Ximo Puig y asistir luego junto a su familia al concierto del grupo The Killers en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), acabará siendo debatido en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Tras la sorprendente respuesta ofrecida por el Gobierno sobre el coste de ese desplazamiento, que cifró en 282,92 euros en gastos de protocolo, el PP solicitó ayer la comparecencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, para dar cuenta de la «opacidad y la falta de transparencia del coste de los desplazamientos del Gobierno y, en especial del presidente del Gobierno». «Ya que no lo hace a través del portal de Transparencia tendrá que hacerlo en la comisión correspondiente del Congreso» señaló ayer el líder popular, Pablo Casado. «Por lo menos, que no tome por tonta a la gente que sabe lo que cuesta un billete de avión. Y un billete de avión privado no lo sabe, pero se lo puede imaginar», señaló.

Aunque los populares se interesan de manera general por el uso frecuente que Sánchez hace del Falcon oficial para todo tipo de desplazamientos, se centran especialmente en ese viaje a Castellón. Después de que el Ejecutivo se negara en dos ocasiones a explicar el coste de ese desplazamiento, fue el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTyBG) quien negó que, tal y como sostenía el Gobierno, el precio de ese periplo en avión pudiera considerarse como un secreto oficial e instó a Moncloa a «suministrar el gasto total del viaje, sin desglose por conceptos». Y la respuesta de Moncloa fueron esos 282,92 euros. Además de solicitar la comparecencia de Calvo, el PP registró también en el Senado una batería de preguntas para conocer si esa cifra tan exigua que facilita el Gobierno incluye los gastos de combustible y la tripulación del Falcon, que hizo cuatro vuelos entre Madrid y Castellón en menos de 24 horas, y de la seguridad. Además, el PP pidió que el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, comparezca para explicar por qué el Ejecutivo oculta esos gastos amparándose en la Ley de Secretos Oficiales.