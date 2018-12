Pedro Sánchez intenta frenar su guerra pública con Susana Díaz Ferraz respalda a la presidenta de la Junta como la más legitimada para intentar la investidura y denuncia la existencia de «un frente antisocialista»

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 04/12/2018 14:40 h

Habló Ábalos en boca de Sánchez. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento es uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, tanto en el partido como en Moncloa, por lo que su mensaje de este mediodía en Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal estaba claramente dictado por Sánchez, que ha decidido suavizar las tensiones de los dos últimos días.

Los socialistas no están digiriendo bien la resaca de las elecciones andaluzas, y las viejas heridas del partido vuelven a sangrar en un cruce de reproches entre Madrid y Sevilla. La dirección nacional achaca a Díaz el fracaso y le señala la puerta de salida, mientras que la todavía presidenta en funciones se agarra al cargo y explica el batacazo por el compadreo del jefe del Gobierno con los independentistas. Este mediodía Ábalos salió a matizar sus palabras de ayer, en las que invitaba a «regenerar» el PSOE andaluz. «En ningún momento he deslizado esa posibilidad y no corresponde a nuestro estilo», aclaró a la cuestión de si exigirían la cabeza de Díaz en caso de que no lograse la investidura. «Ni es conveniente, ni necesario, ni justificado. Un no rotundo», aclaró. Ábalos defendió la legitimidad del PSOE como partido «más votado, que ha ganado las elecciones, para liderar el proceso de investidura. Tienen todo el apoyo y la confianza de la dirección nacional para liderar este proceso que produzca la gobernabilidad necesaria en Andalucía».

Por otro lado, el secretario de Organización socialista evidenció la preocupación por la «amenaza» de «un frente antisocialista» que tiene grandes opciones de llegar a San Telmo. En este frente forma parte Vox, al que situó fuera de los valores constitucionales, un compañero de viaje del PP que cuestionó Ábalos. El titular de Fomento fue cuestionado en la rueda de prensa si los votos independentistas de los que se valieron para arrebatarle el Gobierno a Rajoy durante la moción de censura eran válidos: «Nosotros no pactamos nada con los independentistas. Les encanta decirlo, sigan. Pero es falso. Nosotros no nos sentamos con nadie. No negociamos nada», expuso.

vamos a acompañarla más allá de lo que nos corresponde competencialmente. El proceso que se abre en Andalucía es de tal importancia para los socialistas... Por interés de Andalucía y de España. Todo eso exige que estemos ahí.