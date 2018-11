Torra oficializa la retirada de cualquier apoyo a Sánchez y a sus presupuestos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 07/11/2018 11:50 h

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha oficializado hoy en el Parlament la retirada de «cualquier apoyo» al Gobierno de Pedro Sánchez y ha ratificado, según informa Efe, que los grupos independentistas en el Congreso no apoyarán los presupuestos estatales para «no traficar con la democracia y la dignidad».

Durante su comparecencia en el pleno Torra ha pedido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que rectifiquen la petición de penas a los líderes soberanistas procesados que formularon la semana pasada. «Están a tiempo de rectificar. Tienen que hacerlo. Cuando conviene hacerlo con los bancos saben hacerlo», ha dicho.

Ha avanzado, informa Europa Press, que el independentismo se plantea el juicio a los independentistas como una oportunidad para criticar la posición del Estado y ha concluido: «Yo estoy aquí hoy para acusar al Estado español. ¿Quién puede callar ante una aberración tan grande?».

También ha considerado que el fallo de este martes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Arnaldo Otegi (EH Bildu) es otro ejemplo de la situación judicial en España: «La injusticia española de hoy será la condena de la justicia europea mañana».

Además ha confirmado que retiran cualquier apoyo a Pedro Sánchez: «No aprobaremos los Presupuestos de Pedro Sánchez. No han puesto ninguna solución encima de la mesa ni han tomado ninguna decisión».

Torra ha afirmado además que los grupos independentistas en el Congreso, el PDeCAT y ERC, ni tan siquiera se prestarán a negociar las cuentas porque ha afirmado, según recoge Europa Press, que nunca «traficarán con la democracia ni con la dignidad».

«¿Cómo pueden imaginar que aprobaremos un presupuesto mientras dure la represión? Los dos grupos no entrarán ni a negociar el presupuesto del Gobierno mientras no hay una voluntad clara de resolver» el conflicto en Catalunya por vías políticas y no judiciales.