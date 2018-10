El Gobierno Colau se suma al ataque al rey

Recurrirá al Constitucional la moción del Parlamento catalán que reprobó el discurso del rey el 3 de octubre del pasado año

El Gobierno recurrirá al Tribunal ConstitucIonal la moción del Parlamento catalán que reprobó el discurso pronunciado por el rey el 3 de octubre del pasado año, en plena escalada independentista, pese a que el Consejo de Estado avisó el jueves en su informe preceptivo de que no encuentra visos de inconstitucionalidad en la iniciativa, impulsada por En Comú Podem y respaldada por las fuerzas secesionistas catalanas. Un informe que Pedro Sánchez ha decidido ignorar porque, según argumentó la portavoz Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros celebrado excepcionalmente en Sevilla, los dictámenes del órgano asesor no poseen carácter vinculante y, aunque el Gobierno «agradece y respeta» su opinión, no «comparte sus argumentos». Es algo similar a lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado enero cuando impugnó contra el criterio del órgano consultivo la propuesta de investidura de Carles Puigdemont, que aunque había huido a Bélgica y estaba reclamado por la Justicia, no estaba inhabilitado para el ejercicio del cargo público.

