El militar de la Manada, expulsado del Ejército

Redacción 25/10/2018 09:56 h

Finalmente, el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco miembros de la Manada condenado por abusos sexuales, ha sido expulsado del Ejército. En la actualidad, se encontraba «por imperativo legal» en servicio activo sin posibilidad de asignación de destino, pero las Fuerzas Armadas han resuelto mediante un expediente administrativo la pérdida de su condición de militar.

Fue tras la sentencia en la que le se condenó a a nueve años de prisión por abusos sexuales por prevalimiento sobre una joven madrileña en los sanfermines del 2016, cuando las Fuerzas Armadas incoaron un expediente administrativo. La resolución del mismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) y de la que informa Efe, constata la interrupción del compromiso que el soldado tenía con el Ejército hasta los 45 años y la pérdida de su condición de militar.

En julio, un mes después de que se decretase su libertad provisional bajo fianza (al considerar que su arraigo, insolvencia económica y falta de antecedentes similares reducían el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, una decisión no compartida por la Fiscalía y las acusaciones populares), el Ministerio de Defensa informaba de que no asignaría destino al militar, si bien indicaba que no podía evitar su reincorporación al servicio activo, con la que el soldado recuperaba la totalidad de su sueldo base. La decisión de no asignar destino entonces, en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de Carrera Militar, fue adoptada por la ministra de Defensa, Margarita Robles.