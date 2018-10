Sánchez huye de la prensa más que Rajoy

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

MAdrid / LA Voz 06/10/2018 05:00 h

La aversión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a comparecer ante la prensa fue una de las principales críticas lanzadas por Pedro Sánchez cuando lideraba la oposición. La calificación del exlíder el PP como «el presidente del plasma» y la acusación de no dar la cara en público ante cuestiones que le afectaban de manera personal fue una constante. Sin embargo, una vez llegado a la presidencia, el líder socialista no solo huye de comparecer con periodicidad ante la prensa, sino que supera ampliamente a Rajoy a la hora de parapetarse tras los muros de la Moncloa para no responder preguntas incómodas. La estrategia de su jefe de gabinete y gurú Iván Redondo es protegerlo al máximo de los medios para reforzar su imagen presidencial.

¿Cuál ha sido la última comparecencia de Pedro Sánchez en España?

Sánchez solo ha ofrecido una rueda de prensa en España. Fue el pasado 3 de agoto. Esa comparecencia se enmarcó en el habitual balance de su gestión que hacen los presidentes antes del período vacacional, aunque en su caso ese balance era muy limitado, ya que llegó a la presidencia del Gobierno el 2 de junio.

¿Comparece Sánchez más ante la prensa que Mariano Rajoy?

No. Y mucho menos, en España. Si bien es cierto que el expresidente del PP no se prodigaba ante los medios de comunicación, sí lo hacía al menos cada vez que recibía en la Moncloa a un mandatario extranjero, con el que celebraba una rueda de prensa conjunta con un limitado número de preguntas. Algo que habían hecho antes todos los expresidentes. Sánchez, sin embargo, rompió esa tradición desde el primer momento. Y son ya numerosas las veces que ha evitado hacerlo tras recibir a algún colega extranjero. La última, el pasado jueves cuando, tras recibir al primer ministro de Finlandia, Juha Sipilä, no ofreció rueda de prensa.

¿Da explicaciones públicas el presidente del Gobierno sobre cuestiones que le afectan personalmente?

Apenas. El caso más evidente es el de la polémica sobre su tesis doctoral, sobre la que varios medios lanzaron acusaciones de plagio. Desde que surgió esa crisis el pasado 12 de septiembre, inmediatamente después de que Sánchez destituyera a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por haber plagiado su trabajo de fin de máster, Sánchez ha eludido hablar en España sobre esa cuestión en rueda de prensa. Tuvo oportunidad de hacerlo tras el acto celebrado en la Casa de América para celebrar sus primeros cien días de Gobierno, al que invitó a numerosas personalidades de la vida social y económica. Pero se limitó a dar un discurso y evitó a los medios. Solo en una entrevista exclusiva en La Sexta el 16 de septiembre abordó el tema, negando cualquier plagio pero descartando una querella.

¿Da prioridad el presidente a las crisis internas que afectan a España sobre su agenda internacional?

No. En los escasos meses que lleva en el Gobierno, el líder del PSOE está desplegando una intensa presencia internacional en todo tipo de foros, sin que esa promoción exterior se haya visto limitada por asuntos de la máxima gravedad, como la difusión de las conversaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, hoy en prisión; la polémica fiscal que afectó al ministro de Ciencia Pedro Duque o el agravamiento de la crisis independentista en Cataluña. El 19 y 20 de septiembre participó en Salzburgo (Austria) en una cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno. Ofreció allí una rueda de prensa en la que contestó con monosílabos a todas las preguntas sobre su tesis doctoral. Y el día 23 emprendió una gira de siete días por Norteamérica en la que compareció dos veces en rueda de prensa. Una junto al presidente de Canadá, Justin Trudeau, en la que eludió pronunciarse sobre los indultos a los independentistas que defendieron miembros de su Gobierno, y otra en la sede de la ONU, en Nueva York, en la que tuvo que responder a preguntas sobre el caso Villarejo. Desde su regreso de Estados Unidos, no ha atendido a los medios españoles.

¿Responde en público Sánchez cuando se eleva el desafío secesionista?

No. No ha comparecido en público tras los graves incidentes registrados en Cataluña el pasado 1 de octubre y se ha limitado a publicar un texto en Twitter, su red preferida para lanzar mensajes políticos, al estilo del norteamericano Donald Trump, aunque en el caso de su máster utilizo su cuenta de Facebook para defenderse sin tener que responder ante la prensa. Después de que el presidente catalán alentara a «apretar» a los Comités de Defensa de la República, que asaltaron una sede de la Generalitat, Sánchez se limitó a escribir un mensaje en el que afirmaba que «la violencia no es el camino». Y, tras el ultimátum de Torra, delegó la respuesta en la portavoz del Gobierno. Ayer, una vez más, evitó a la prensa en la clausura del South Sumit, evento patrocinado por el Instituto de Empresa, por el que recientemente fichó su esposa, Begoña Gómez. Forzado por la mayoría del PP, Sánchez comparecerá el 23 de octubre en el Senado, aunque no ha aclarado todavía si hablará de su polémica tesis.