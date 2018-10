PP y C's no dan tregua al Gobierno e insisten: o un nuevo 155 o elecciones

0

La Voz de Galicia fran balado

madrid / la voz 03/10/2018 05:00 h

Una de las grandes diferencias entre la situación de este año respecto a la del pasado es que en el 2017 los partidos constitucionalistas, con sus más y sus menos, caminaron de la mano con Rajoy a la hora de dar respuesta al desafío catalán. El Gobierno socialista pidió este martes una tregua al PP y a Ciudadanos, esgrimiendo que se trata de una cuestión de Estado en la que no pueden asomar los intereses partidistas, pero parece que Sánchez no tendrá fácil repetir la triple entente.

La oposición no confía en la operación diálogo por la que apuesta el jefe del Ejecutivo, y este martes, tras el ultimátum al Gobierno del presidente de la Generalitat, intensificó su presión sobre el jefe del Ejecutivo para reclamarle la aplicación del 155 en Cataluña o la convocatoria de elecciones generales.

El presidente del PP, Pablo Casado, fue el primero en rechazar la mano tendida desde la Moncloa. «El Gobierno no puede tolerar chantajes de golpistas ni ofrecerles diálogo», publicó en Twitter a los pocos minutos de que concluyese la comparecencia de la portavoz del Ejecutivo. En el mismo mensaje, Casado le recordó a Sánchez cuál es la postura de su partido: 155 o elecciones. No confían en la solución a medio plazo planteada por el presidente, en la que los catalanes votarían un nuevo estatuto que refuerce todavía más su autogobierno. El dirigente popular entiende que no quedan competencias por transferir.

Ciudadanos tiene exactamente la misma intención de volar por los aires cualquier puente que intente tender Madrid con Barcelona. Albert Rivera también utilizó Twitter para responder a la oferta de unidad lanzada desde la Moncloa; y no solo la rechazó, sino que además acusó al jefe del Ejecutivo de ser cómplice de los separatistas: «Sánchez se agarra al sillón a cualquier precio: ni el ultimátum humillante de Torra le lleva a romper con quienes quieren liquidar a España. Los españoles merecen un Gobierno que no se deje humillar y se comprometa a utilizar la Constitución», dijo. El presidente de Ciudadanos también presiona para una nueva aplicación del 155 o una llamada a urnas.

Rivera busca su cuota con el 155

A Rivera no le gusta el papel de comparsa al que está condenada su formación política a la hora de aplicar el 155. El dirigente de Ciudadanos es el que más claro y más alto reclama la aplicación de este precepto en «el territorio sin ley» que se ha convertido Cataluña, pero al fin y al cabo es consciente de que el protagonismo está reservado para Pedro Sánchez, que de momento desdeña esa posibilidad, y Pablo Casado. Según tipifica la Constitución, el primero, como jefe del Ejecutivo, es el único que puede proponerlo; y el segundo, como presidente del partido que disfruta de la mayoría absoluta del Senado, el único que puede aprobarlo.

Muy a su pesar, Ciudadanos no forma parte de esta ecuación, por lo que este martes buscó su cuota de protagonismo al intentar trasladar parte de los focos al Congreso con el registro en la Cámara Baja de una iniciativa para que la próxima semana el pleno se posicione sobre la idoneidad de aplicar el 155. Esta votación solo tendría significado político, ya que su impulso seguiría quedando reservado al Gobierno y el visto bueno, al Senado. Esta proposición no de ley presentada este martes por la formación naranja también tiene por objetivo que los diputados del Congreso se posicionen sobre las declaraciones del titular de la Generalitat, Quim Torra, en las que alentó a los manifestantes de los CDR a seguir «apretando» en las calles.

Casado le recordó este martes a Rivera que aquí su formación ni pincha ni corta. «Solo el PP tiene la mayoría en el Senado para aprobarlo», insistió, volviendo a ofrecer sus senadores a Sánchez para ver si acaba de decidirse.

El Supremo avala la intervención que Rajoy hizo de las cuentas catalanas

El Tribunal Supremo desestimó este martes, por unanimidad, los dos recursos contencioso-administrativo presentados por la Generalitat de Cataluña contra la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de intervenir las cuentas catalanas en septiembre del 2017. A la espera de que se haga público el contenido del fallo, y con ello los argumentos concretos, la decisión avala los acuerdos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, de 15 de septiembre de 2017, y la orden de Hacienda, del día 20, por los que se acordó la no disponibilidad de créditos presupuestarios de Cataluña.

González duda de que el diálogo que busca Sánchez «conduzca a algo»

El expresidente del Gobierno Felipe González se preguntó este martes si el diálogo con los independentistas conduce a algo cuando solo les interesa hablar de la autodeterminación «sí o sí». En una visita a Zaragoza, González señaló que el Gobierno intenta «distender, hacer un esfuerzo de diálogo». Y aunque piensa que es «mejor» el diálogo por el diálogo que el enfrentamiento por el enfrentamiento, advirtió que también «hay que saber si hay un diálogo que conduzca a algo». Dada la posición de los independentistas, duda que lleve a parte alguna.