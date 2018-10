«Ganamos a ETA porque no estábamos solos», agradece Sánchez a Francia

0

La Voz de Galicia lorena gil

madrid / colpisa 02/10/2018 05:00 h

El objetivo de la ceremonia era poner en valor la colaboración entre España y Francia en la lucha contra el terrorismo. Y el presidente del Gobierno lo resumió en una frase: «Ganamos a ETA porque no estábamos solos». Pedro Sánchez se refirió de esta forma tan tajante al «resto de Estados democráticos, pero especialmente», dijo, al país vecino. A su lado, el primer ministro galo, Edouard Philippe asentía con la cabeza. «Estamos unidos y lo seguiremos estando. Por eso, estoy convencido de que seremos invencibles», le correspondió el mandatario francés.

La Moncloa acogió este lunes por la tarde un homenaje al más alto nivel institucional con un triple objetivo: Subrayar la colaboración entre ambos gobiernos frente al terrorismo, rendir homenaje a las víctimas y simbolizar el suministro de material incautado a ETA en territorio galo. Francia entregó en febrero un amplio dosier con miles de documentos, ficheros y armas incautadas a la banda en las últimas dos décadas que podrían ayudar a arrojar luz sobre algunos de los asesinatos cometidos por la organización cuya autoría todavía se desconoce. Parte de ese material se guardará en el Memorial por las Víctimas de Vitoria. Este lunes, ambos Ejecutivos escenificaron la entrega a España de dicho archivo, conocido como los sellos de ETA en Francia, con la entrega simbólica de la reproducción de algunos de los documentos.

Notables ausencias

La lista de invitados era larga. No era un acto de partidos políticos, aclararon desde el Gobierno. Expresidentes, ministros, lendakaris, jueces, fiscales... Y las grandes ausencias, que tuvieron nombre y apellido: Partido Popular.

Los expresidentes socialistas González y Zapatero asistieron al acto. No lo hicieron ni Mariano Rajoy ni José María Aznar. Ambos confirmaron haber sido invitados. No obstante, el primero, excusó su asistencia por estar trabajando en la plaza de registrador a la que se incorporó tras abandonar la presidencia del Gobierno. Por su parte, Aznar no acudió a la Moncloa por «problemas de agenda». La sorpresa la dieron otras tres personas. Y es que tampoco hicieron acto de presencia ni la presidenta del Congreso, Ana Pastor; ni su homólogo en el Senado, Pío García Escudero, ni el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Todos ellos cargos del PP. El líder de los populares, Pablo Casado, no dudó en criticar al Gobierno por no haberle invitado.