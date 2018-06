Sánchez: «Aspiro a agotar la legislatura»

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 19/06/2018 05:00 h

En sus primeras declaraciones públicas en un medio de comunicación desde que accedió al Gobierno, el pasado día 1, Pedro Sánchez anunció que aspira «a convocar elecciones en el año 2020, a agotar la legislatura». En una entrevista emitida anoche por Televisión Española, el presidente del Gobierno dio un portazo a las aspiraciones de Ciudadanos e incluso a sus insinuaciones durante el debate de la moción de censura de que convocaría elecciones en cuando se hubiera normalizado la vida política. Un concepto que tradujo en gobernar en diálogo permanente con el Congreso y con las comunidades autónomas, algo que en su opinión no ha hecho el Gobierno de Rajoy, que, dijo, gobernó contra el Parlamento.

cataluña

«Una nueva etapa». Sánchez calificó de «razonable» que los presos soberanistas catalanes sean acercados a cárceles de Cataluña cuando acabe el período de instrucción judicial, lo que está previsto que suceda a finales de mes. Además, anunció que este viernes asistirá, junto con el rey, a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, donde espera coincidir con el presidente catalán, Quim Torra, a quien podría recibir en el palacio de la Moncloa a principios de julio. «Espero poder abrir entre todos una nueva etapa en Cataluña», dijo. Su intención es que esta misma semana se cierre la agenda de entrevistas con los presidentes de las cuatro comunidades históricas, es decir Iñigo Urkullu, Alberto Núñez Feijoo y Susana Díaz, además de Torra, evidentemente.

Crisis migratoria

Reunión con Macron el sábado. En relación con la crisis migratoria, negó que haya habido un efecto llamada por su decisión de acoger el Aquarius, dijo que es una realidad a la que hay que acostumbrarse y que debe abordarse desde la solidaridad y en relación con el resto de los países europeos, porque, señaló, se trata de una política comunitaria básica. Para ello, anunció una gira de reuniones con sus colegas europeos, que comenzará el próximo sábado en París, donde se encontrará con Emmanuel Macron, su primera visita al exterior, rompiendo así una tradición histórica, la de que el primer viaje al exterior sea a Marruecos. Sánchez lo justificó con el argumento de que la UE forma parte de la frontera interior.

Reforma Laboral

Solo retoques. El presidente reconoció que ha renunciado a la derogación de la reforma laboral, porque, aunque dijo que le gustaría, no dispone de la mayoría parlamentaria para hacerlo. Sí la hay, dijo, para derogar aspectos concretos, como los relacionados con las limitaciones a la ultraactividad de los convenios (la prolongación de su eficacia cuando caduca su vigencia y no hay acuerdo entre las partes); el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la precarización de las condiciones laborales en las subcontratas; y medidas para combatir la brecha salarial en el seno de las empresas.

pensiones

Nuevas figuras impositivas y revisar las bonificaciones. El presidente se comprometió a hacer «todo lo posible para asegurar la solvencia y sostenibilidad» del sistema público de pensiones. No obstante, destacó que hay que tomar medidas para acabar con el déficit del sistema. Para ello, consideró necesario racionalizar los gastos de la Seguridad Social, revisar las bonificaciones, destopar las cotizaciones máximas, en línea con lo que ya hacen otros países europeos, y crear figuras impositivas nuevas. En este sentido, se desmarcó de la denominada tasa Google, el impuesto a las grandes tecnológicas que pretendía aplicar el Gobierno Rajoy. Además, añadió, la senda de recuperación salarial, con la subida del SMI, también será un alivio para las cuentas de la Seguridad Social.

COPAGO FARMACÉUTICO

Solo en estudio. Sánchez aseguró que su Gobierno está estudiando la posibilidad de eliminar el copago farmacéutico, pero no garantizó que lo vaya a hacer. Dijo que la prioridad en su hoja de ruta es «haber iniciado la reconstrucción de la universalidad» de la sanidad pública, pero el Gobierno también «está mirando las cuentas públicas a ver si hay suficientes recursos» para retirar el copago farmacéutico a los pensionistas, que, en todo caso, reconoció que «nos va a llevar más tiempo».

màxim Huerta

No lo habría nombrado. Reconoció que si hubiera sabido que había sido condenado por fraude fiscal, no habría nombrado a Màxim Huerta. Y en relación con el ministro Luis Planas, señaló que «no hay caso», porque la Fiscalía no lo acusa en un asunto que, además solo sería una irregularidad administrativa.

«No hay nadie por encima de la ley», dice el presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el ingreso en prisión del marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, para cumplir condena por el caso Nóos, demuestra que la Justicia es «igual para todos» y que «no hay nadie por encima de la ley». Sánchez ha enmarcado esta condena en la plena normalidad democrática y en el «correcto funcionamiento» del Estado de derecho. «La certeza de que la Justicia es igual para todos, que no hay nadie por encima de la ley y que la ley se cumple para todos», ha subrayado.