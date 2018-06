Torra pretende hablar de independencia con Sánchez

0

La Voz de Galicia c. r.

barcelona / colpisa 19/06/2018 05:00 h

Más que la fecha en sí, que es un secreto a día de hoy, la gran incógnita sobre la próxima reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra es el orden del día. La Generalitat quiere llevar el encuentro hacia la reivindicación del referendo y la independencia, mientras que el Gobierno pretende limitar el diálogo al marco constitucional y estatutario.

Nada que ver con una negociación bilateral, como la que querría el presidente de la Generalitat que ayer avisó al jefe del Ejecutivo central que se equivocará si apuesta por un nuevo «café para todos» como solución al pleito catalán. El aspecto central de la reunión, según advirtió la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, debe ser la «voluntad de millones de catalanes de dejar de ser españoles». En el Ejecutivo catalán no ha sentado nada bien la decisión de Sánchez de incluir a Torra en la ronda de visitas a la Moncloa como uno más de los 17 presidentes autonómicos, de tal manera que se reunirá con él en segundo lugar, tras verse primero con el lendakari Iñigo Urkullu, de acuerdo al protocolo de la antigüedad del estatuto de autonomía.

El independentismo da mucha relevancia a la primera reunión entre Sánchez y Torra, con el claro objetivo, según han asegurado en el Ejecutivo catalán, de que se abra el diálogo institucional.

Pero la cita corre el riesgo de ser un fracaso, si desde una parte, en este caso la catalana, se cargan mucho las tintas y se fijan expectativas muy altas y exigencias inasumibles para el Gobierno central. «Si Cataluña puede decidir o no es el tema principal; si se defenderán los derechos de los catalanes o si se seguirán reprimiendo», señaló la consejera de la Presidencia, que ha recibido el encargo de preparar la reunión, junto con la ministra Meritxell Batet. «Nos interesa ver si Sánchez quiere hablar sobre la situación en Cataluña o circunscribir este asunto en un debate territorial español», dijo Artadi. El independentismo no quiere, de momento, saber nada de la propuesta de reforma federal que ofrece el PSOE. El referendo es el punto sobre el que difícilmente se pondrán de acuerdo. Sin embargo, hay asuntos en los que no están tan lejos. Como derogar el decreto que propició la salida masiva de empresas de Cataluña o el acercamiento de los dirigentes presos a cárceles catalanas.