Rajoy propone a Guindos para el BCE, pero no lo relevará hasta el 23 de marzo

La Voz de Galicia Gonzalo BAreño

MAdrid / La Voz 08/02/2018 05:00 h

«Los apoyos no se cuentan, pero se cuenta con ellos». El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lanzó ayer su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), convencido de que, tras su fracaso en el asalto a la presidencia del Eurogrupo en el 2015, en esta ocasión tiene amarrado el puesto. Rajoy se la juega de nuevo con el titular de Economía, aunque su más que probable salida le obligue a buscar a un relevo en una cartera clave. Pero, fiel a su estilo, apurará los plazos al máximo antes de relevarlo. El propio De Guindos confirmó ayer que se mantendrá en el cargo hasta el 23 de marzo, fecha en la que dimitirá «inmediatamente» si es elegido. Aunque no aclaró qué ocurrirá en caso de que fracase de nuevo, se da por supuesto que dejará el Gobierno ocurra lo que ocurra.

A pesar de no contar con el respaldo del PSOE ni de Unidos Podemos, De Guindos afirmó que tanto él como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han recabado ya «muchos apoyos» en Europa y se mostró convencido de que «España va a lograr este puesto», cuyo mandato es de ocho años no renovables. Para lograrlo, necesitará el voto favorable de una mayoría cualificada de al menos 14 países que representen a un 65 % de la población. El Eurogrupo propondrá un candidato el 19 de febrero y el Consejo Europeo deberá ratificarlo luego el 23 de marzo. El elegido no comenzará su mandato hasta el 1 de junio, cuando el portugués Vítor Constâncio abandone el cargo que ocupa.

El principal rival del ministro español será el gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, que, al contrario del perfil político de Guindos, es una figura más técnica, con el aval de su experiencia en política monetaria como miembro del Consejo de Gobierno del BCE. El titular español de Economía admitió ayer que «es importante» que el elegido «defienda la independencia del BCE». «Yo siempre lo he hecho como ministro», añadió para cortar ese debate.

Rajoy está convencido de tener amarrado el nombramiento, con el que España recuperaría el sillón en el BCE que perdió en el 2012 tras la salida de José Manuel González Páramo. La ausencia de españoles en puestos de máximo nivel en Europa juega ahora a su favor. De ahí que haya lanzado la candidatura del ministro de Economía, aunque eso le obligue a afrontar una crisis de Gobierno a la que se muestra remiso pese a las presiones en el PP de quienes le animan a hacer cambios en el Ejecutivo y formar un equipo más político para recuperar la iniciativa de cara a las municipales y autonómicas del 2019.

Tejerina y Becker, en la quiniela

La mayoría de dirigentes del PP apuestan a que Rajoy, a quien no le agrada actuar bajo presión, se limitará por ahora a buscar un sustituto a De Guindos, probablemente de perfil más técnico que político, posponiendo una crisis más profunda de Gobierno para fechas más próximas a esos comicios. Entre los nombres que suenan ya para hacerse cargo de la cartera de Economía se encuentran el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, y su hermano, Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos. También entran en la quiniela la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y Fernando Becker, alto cargo de Iberdrola hasta ayer mismo y con excelente relación con Rajoy, que se ahorraría así tener que hacer más ajustes en el Gobierno. Muchas más reticencias provoca en el PP y en los barones del partido la posibilidad de que Cristóbal Montoro se convierta en un superministro que añada las responsabilidades de Economía a las que ya ostenta en Hacienda y Función Pública.

PSOE y Unidos Podemos critican la propuesta y Ciudadanos apoya al Gobierno

La confirmación de la candidatura de Luis de Guindos al BCE provocó ayer el rechazo de los principales grupos de la oposición. El líder socialista, Pedro Sánchez, publicó en Twitter una imagen del Consejo General del BCE, en el que solo hay dos mujeres frente a 21 hombres. «¿Queda suficientemente claro por qué proponemos a una mujer?», se preguntaba el secretario general del PSOE en el texto adjunto. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, aseguró que supone «un desprecio a las mujeres» y pone de relieve que el Gobierno de Mariano Rajoy «ha optado por la desigualdad más absoluta». Pero el portavoz socialista de Economía, Pedro Saura, cuestionó también la falta de «independencia» del ministro y su inexperiencia en política monetaria. Aún más duras fueron las críticas de Unidos Podemos, cuya portavoz en el Congreso, Irene Montero, recordó que el titular de Economía era el representante de Lehman Brothers para España y Portugal cuando el banco de inversiones estadounidense quebró, y consideró una «auténtica vergüenza» que el Gobierno proponga para el BCE a un «siervo de los buitres financieros». Unidos Podemos apoyaba también que el candidato español fuera una mujer.

Por el contrario, el portavoz adjunto en el Congreso, José Manuel Villegas, expresó el respaldo de su partido a la candidatura de De Guindos, aunque puntualizó que, con su salida, el Gobierno, al que calificó de «gris e inmovilista», perderá a su «mejor» activo y al ministro «con más nivel y más capacidad para llegar a acuerdos con la oposición».

La carrera a fráncfort para de guindos

7 de febrero

De Guindos y Philip Lane arrancan la carrera por la vicepresidencia del BCE.

14 de febrero

Los dos candidatos comparecen a puerta cerrada ante la Comisión de Economía de la Eurocámara.

19 de febrero

El Eurogrupo (ministros del euro) vota.

20 de febrero

Los ministros de Economía de la UE (Ecofin) elaboran la propuesta formal.

22-23 de marzo

El Consejo Europeo nombrará por mayoría cualificada (14 países que representen al 65 % de la población) al vicepresidente teniendo presente las recomendaciones del Parlamento Europeo y del BCE, no vinculantes.

1 de junio

El nuevo vicepresidente del BCE asume el cargo.