Regades apela a una «estrategia tranquila» para recuperar la ilusión en el PSdeG

La Voz de Galicia cristina barral

pontevedra / la voz 23/07/2020 05:00 h

Los socialistas de la provincia de Pontevedra iniciaron el miércoles en la carballeira de Caldas de Reis el proceso «de profunda reflexión» anunciado por su secretario general, David Regades, tras el mal resultado del 12J. Fue en el transcurso de un comité provincial extraordinario y abierto celebrado a orillas del Umia, al que se sumó con la reunión ya empezada el líder del partido en Galicia, Gonzalo Caballero.

Regades abrió su intervención aludiendo a que el martes fue un día histórico para Europa por el acuerdo para frenar la crisis del covid. Después entró en materia, utilizando un tono conciliador. Agradeció al candidato Gonzalo Caballero su «gran esfuerzo y el haber hecho más kilómetros que nadie», pero remachó que la militancia es «el agua de nuestro partido y lo importante es escuchar fuera y dentro, escuchar para poder hacer».

El poder institucional del partido, dijo pasándose al gallego, ilusionaba para dar el salto y recuperar la Xunta, pero no fue así, a pesar de que Feijoo «non rendeu contas». Reiteró que el resultado en Galicia fue malo «sen matiz», y el de la provincia «razonable». Apeló a ese poder institucional para tener ilusión y ganas para seguir y dijo que «se necesita una estrategia tranquila». Anunció que Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, volverá a presentarse dentro de tres años.

Por su parte, Gonzalo Caballero pidió voluntad constructiva a la militancia y dijo que el problema no fue el candidato, sino algo más estructural y complejo. Carmela Silva, presidenta de la Diputación, subrayó que se necesita un proyecto de grandes mayorías y que enamore: «Se non vemos as cousas con realidade voltaremos a equivocarnos».