Pedro Sánchez: «Mi compromiso con el corredor atlántico es total, porque es una demanda justa»

Pedro Sánchez (Madrid, 1972), presidente del Gobierno, llega a la entrevista dispuesto a impulsar al candidato José Ramón Gómez Besteiro y a defender su gestión en lo referente a Galicia.

—Todas las encuestas, incluidas las del CIS, sitúan al PSOE como tercera fuerza en estas elecciones gallegas. ¿Qué considera que le hace falta al partido para revertir esta situación y aspirar a encabezar la alternativa de gobierno en Galicia?

—Bueno, todos los estudios lo que dicen es que una amplia mayoría de gallegas y gallegos, por encima del sesenta o setenta por ciento, quieren un cambio. Son conscientes de que cuatro años más de estancamiento llevarían a una pérdida de oportunidades para una tierra como Galicia, que está llena de ellas. Probablemente, muy pocas tierras en España tengan tantas oportunidades como Galicia. Los Gobiernos del Partido Popular la han estancado. Hay una fuerza de cambio muy importante, transversal, que supera las cuestiones ideológicas. A partir de aquí, participación, participación, participación.

—Decía: «Urnas llenas, cambio seguro».

—Así es. Lo que hay que ver en segundo lugar es quién va a gobernar ese cambio. Besteiro y el PSOE pueden aportar un doble valor al voto: el del cambio y liderar ese proyecto.

—Besteiro, recuperado para la política tras esa persecución judicial, tiene mucha afinidad con usted.

—Sí.

—¿Qué cualidades destacaría de él?

—Estamos en un momento muy definitorio para la historia de las sociedades. Los liderazgos tienen que ser liderazgos más de transformación que de administración. El de Rueda claramente es un liderazgo de administración.

—Así enfoca la campaña el PP.

—Sí, pero, con todos los respetos, Rueda da la sensación de ser un líder más de administración. Este tiempo no es un tiempo de administración. Hay que transformar. Hay que reindustrializar Galicia, España y Europa para ganar autonomía estratégica. Un tiempo para luchar contra la principal lacra que sufre nuestra sociedad, que es la desigualdad. José Ramón Gómez Besteiro reúne esas cualidades. Es una persona profundamente galleguista, es una persona honesta, extraordinariamente trabajadora y con experiencia de gobierno. Pero, sobre todo, creo que tiene una visión y un proyecto de país para Galicia.

—Pero ¿qué es el cambio en Galicia?

—Situar la realidad de Galicia a la altura de sus enormes potencialidades.

—¿Ustedes gobernarían con el Bloque si los números dicen que Ana Pontón puede ser presidenta y necesita sus apoyos?

—El Partido Socialista es profundamente democrático. Será la militancia la que decida. Nosotros salimos a ganar las elecciones. A ser primera fuerza política. Nosotros añadimos un valor al cambio: que podemos gobernar ese cambio.

—Es lo que dicen ahora las encuestas, que, si hay alternativa, ese sería el orden.

—Son encuestas y tienen el valor que tienen, se lo digo por experiencia.

—Cierto.

—Si la gente que salió a votar el 23J y que votó progresista en Galicia vuelve a votar el 18F, es evidente que habrá un Gobierno de progreso.

—¿El Gobierno de España hace los deberes con Galicia?

—El Gobierno de España lo que ha hecho durante estos cinco años que llevo al frente del Ejecutivo en Madrid es apostar por Galicia. Vayamos a los datos. Hemos sido el Gobierno en democracia que más ha invertido en Galicia. Han sido más de 42.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de 10.000 millones más que los que invirtió Mariano Rajoy en sus cinco últimos años de gobierno. Hemos reducido al máximo las desigualdades sociales. A mí me llama mucho la atención que el Partido Popular utilice la amnistía para votar en contra de las pensiones. Han votado en contra también del uso de una lengua cooficial reconocida en la Constitución como es el gallego en el Congreso. Todo eso es votar en contra de los intereses de Galicia.

—Una de las grandes preocupaciones es la reindustrialización. ¿Qué es necesario para agilizar la llegada de los fondos europeos? Usted, en julio del 2022, prometía esos 700 millones de PERTE para Altri. Algunos promotores aseguran estar cansados de esperar ese dinero.

—Cuando uno habla con inversores sobre la reindustrialización de Galicia y de España, lo que piden fundamentalmente, si me permite, es un precio de la electricidad competitivo. Y hoy, gracias a nuestras políticas energéticas, a una apuesta decidida por las renovables, por la solución ibérica, por la intervención del mercado ante situaciones de estrés como la que hemos vivido con la guerra de Ucrania, España cuenta con la electricidad más barata de toda Europa. A partir de ahí, a consolidar proyectos industriales y orientarlos hacia la transformación ecológica y digital.

—En concreto, ¿en Galicia?

—Hay más de 27.000 proyectos que ya están en marcha de fondos Next Generation. De esos 27.000 proyectos, casi 25.000 son proyectos de pequeñas y medianas empresas y de trabajadoras y trabajadores autónomos. En total, estamos hablando de 1.500 millones de euros aquí en Galicia de fondos Next Generation. Hablamos mucho de Stellantis, de Navantia, de proyectos de las empresas señeras que hay en Galicia, pero yo no quiero olvidarme de las pequeñas y medianas empresas, y tampoco de los autónomos.

—¿Altri?

—Lo que hemos hecho ha sido recibir a finales de diciembre toda la documentación, que estaba incompleta, y en las próximas fechas vamos a estar ya en contacto con la Comisión Europea para sacar adelante este importante proyecto para Galicia.

—¿Cuál es su posición sobre la energía eólica y la eólica marina que están desarrollándose y por desarrollar, con controversia judicial, como ya conocerá?

—El Gobierno de España aprobó hace meses un plan de ordenación de la eólica marina para todo el litoral español, en acuerdo con los sectores afectados. Pero no va a haber barra libre para situar la eólica en cualquier lugar. Absoluta tranquilidad. Vamos a hacer un desarrollo de la eólica armónico, desde el punto de vista económico, medioambiental, de su impacto paisajístico, de esta importante industria para Galicia y para el resto de España.

—Pasemos al corredor atlántico. Todas las comunidades del norte lo reclamamos.

—Mi compromiso es total. Primero, porque me parece justa la demanda. En segundo lugar, de nuevo, si vamos a los hechos, desde que soy presidente, hemos licitado para Galicia en infraestructuras en torno a 2.500 millones de euros. Hemos culminado un esfuerzo histórico con la llegada de la alta velocidad a Galicia. Y estamos también trabajando, por ejemplo, en los peajes.

—¿La llegada de los trenes Avril?

—Será a finales de marzo.

«La quita de la deuda será beneficiosa y por igual para todas las autonomías»

La campaña avanza. Quedan muchos asuntos que abordar con el presidente del Gobierno durante la entrevista con La Voz antes de su visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en A Coruña, con motivo de la celebración el viernes del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

—Hay un asunto clave y preocupante que tenemos que tocar. Los gallegos, por lo tanto, el electorado gallego, estamos muy atentos a la financiación autonómica y a la posible asimetría territorial que se genere por acuerdos con vascos y catalanes por el equilibrio en el Congreso. ¿No habrá trato de favor para esas dos comunidades?

—Siempre el debate de la financiación autonómica ha generado discordias, hasta incluso dentro de los partidos políticos. Esto le ha pasado al Partido Popular. Yo recuerdo cuando se lo decía al señor Feijoo, que, por cierto, con su salida de Galicia ganaron los gallegos, pero perdimos todos los españoles. Su única aportación a la política nacional ha sido abrir las puertas a gobiernos de coalición con la ultraderecha. Pero, cerrando esta digresión y volviendo a su pregunta, yo diría que, si nos vamos a los datos, usted verá que este año 2024 el conjunto del sistema de comunidades autónomas va a recibir más de 154.000 millones de euros. Para que se haga una idea: eso son 20.000 millones de euros más que los que hubo en el 2023. Es verdad que genera discordias. Hay comunidades con una alta densidad poblacional. Otras, con una dispersión poblacional muy importante en su geografía, como le sucede a Galicia. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio. Y desde luego que es una asignatura pendiente. Nos gustaría alcanzar un acuerdo en esta legislatura. Dicho lo cual, en el debate sobre la quita de la deuda autonómica, que por cierto generó el señor Rajoy, esta será beneficiosa para todas las comunidades por igual.

—Gómez Besteiro ha prometido la gratuidad de los peajes en la AP-9 y en la A-53. ¿Será posible que lo veamos?

—Nosotros hemos un hecho un esfuerzo importante en la bonificación de ambos peajes, y nuestra intención es seguir garantizando esa accesibilidad por parte de los usuarios a estas importantes infraestructuras.

—Tenemos pendiente recuperar la comunicación con la Meseta por la autovía del Norte. ¿Cómo va la obra del viaducto? ¿Hay fecha?

—Ya hemos reconectado los que van en dirección a Madrid. Nos queda el retorno a Galicia, pero será a lo largo de este año. En el ámbito ferroviario, con lo que le decía de los trenes Avril, estamos reduciendo, y mucho, los tiempos de llegada. Pontevedra quedará a poco más de tres horas de Madrid. Santiago, a menos de tres. Trabajamos en la movilidad con Galicia de forma importante, en la movilidad sostenible.

—Volviendo a las elecciones gallegas, usted es aficionado al baloncesto. ¿Qué tiro de tres cree que le hace falta a Besteiro para remontar y ponerse en cabeza?

—(Ríe). Primero, que haya público en el estadio y en el pabellón. Primero tiene que haber participación. Recuerdo que las últimas elecciones se hicieron en plena pandemia y la participación fue escasísima.

—De las más bajas. En las autonómicas se vota menos. Pero aquella batió récords.

—Fíjese. Claramente eso benefició al Partido Popular. Si hay público en el pabellón, está garantizado que las fuerzas progresistas podemos ganar el partido. Insisto. Lo importante en los equipos también es el capitán, el que lleva la batuta de esa remontada, y, en ese sentido, las mejores características las tiene un galleguista como Besteiro.

—El matemático belga D'Hondt lo complica con tantas papeletas a la izquierda. ¿Sumar suma o resta?

—La fragmentación a la izquierda fue nuestra gran losa para perder ayuntamientos y Gobiernos autonómicos progresistas. Respeto a los demás, pero hay que concentrar el voto del cambio en el partido que lo puede gobernar, el PSOE.

«Le he pedido a Von der Leyen que simplifique el exceso de burocracia en la política agraria común»

El jefe del Ejecutivo subraya en el encuentro que la coincidencia de un presidente socialista en Madrid y otro en Galicia puede ser extraordinariamente beneficiosa para los gallegos. Dejando las elecciones a un lado, volvemos a los ciudadanos y sus problemas.

—Ayer coincidí en la compra con una señora y le comenté: «Mañana entrevisto al presidente del Gobierno. ¿Qué le preguntaría usted?». Sin dudarlo, me dijo: «Ay, el aceite, el precio de una botella está imposible». Es una anécdota. ¿Se plantea tocar por ejemplo el IVA de la carne y el pescado, que en Galicia, como sabe y habrá probado, son dos sectores claves?

—Es un debate que se ha mantenido en el Congreso. Este Gobierno, desde el inicio de la guerra en Ucrania, que fue la causa fundamental de la subida de precios, ha extendido un escudo social por valor de 45.000 millones de euros, siempre con el voto en contra de la derecha y de la ultraderecha. Hemos rebajado el IVA, rebajas para los hogares y para las empresas en las facturas de la luz o el gas. También hemos puesto en marcha políticas de distribución de la riqueza: salario mínimo, pensiones... A la pregunta de la señora hay que añadirle la incidencia de la sequía y del cambio climático en el olivar. En todo caso, si miramos de doce a dieciséis meses hacia hoy, la evolución de los precios está más contenida.

—Sigamos con el campo. Tenemos a los tractores en la calle. ¿Habrá medidas para salir del conflicto?

—Bueno, a ver. Yo parto de una premisa: este Gobierno está con el campo. Creo que, cuando Abascal y Feijoo hablan de dogmatismo medioambiental, no dejan de ejemplificar que el PP y Vox forman parte hoy de esa misma internacional ultraderechista que niega la evidencia científica. Yo me tomo muy en serio la palabra de la ciencia. La ciencia nos ha salvado de situaciones extraordinariamente graves, como la pandemia. A partir de ahí, las demandas del campo son legítimas. Sufren las consecuencias del cambio climático y de la guerra. Es cierto que hay un exceso de burocracia en toda la tramitación de la política agrícola común. Es algo que tenemos que simplificar. Se lo he pedido personalmente a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y con la que tengo una muy buena relación. Finalmente, reforzaremos la ley de cadena alimentaria. Desde que fue implementada, el precio de la leche por litro pasó de 0,36 céntimos a 0,51, un reparto más justo, importante para gallegos y gallegas. Y el compromiso de dialogar y volcar recursos económicos. Ya hemos invertido 4.000 millones en la agricultura, la ganadería y la pesca.

«Si Feijoo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía»

Resulta imposible hacer una entrevista al presidente del Gobierno y que no salgan las palabras ley de amnistía, una medida que ya aplicó Azaña con Companys cuando, frente al problema catalán, defendió la «unión libre entre iguales».

—¿Está usted convencido de que los valores positivos como el diálogo se impondrán con la ley de amnistía aunque no haya arrepentimiento por la otra parte? ¿Habrá más cesiones a Junts?

—Yo tengo la convicción de que, si Feijoo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía. Llegó a hablar con Junts. Unas conversaciones nunca aclaradas. Aznar llegó a indultar a 1.400 personas en un solo día. Del año 2011 al 2017, la situación en Cataluña solo empeoró. Del 2018 al 2024, la situación solo ha mejorado. ¿Cuál es la diferencia? La política. El reencuentro. La única manera de gobernar España es entendiendo su pluralismo político y su diversidad territorial. La amnistía es valiente, reparadora y constitucional.

«La legislatura durará cuatro años. Al PP se le va a hacer muy larga»

Termina la entrevista y sigue la legislatura.

—¿Cuánto cree que va a durar la legislatura?

—Al PP y a Feijoo, particularmente, se les va a hacer muy larga. Pero serán cuatro años de avances. Creo que si hay algo que a mí me gustaría para que se definan mis años de gobierno es que hemos sido un Ejecutivo que hemos sabido leer el momento en que vive la sociedad y la necesidad de transformar.

—Vuelve con la transformación como forma de gobierno.

—De verdad, creo que en España, en Europa particularmente, ante estas dos revoluciones tan disruptivas, como son la transición ecológica y los avances digitales, necesitamos personas que sepan transformar, que sepan incorporar a estas dos revoluciones una distribución justa. Creo que estamos sentando las bases de una nueva prosperidad. Nosotros trabajamos por avanzar, y otros, con ese grito de derogar el sanchismo, solo buscan destruir los avances logrados. Esta es la disyuntiva, también en Galicia.