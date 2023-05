El PP atrae votos de Cs y el PSOE, que se reparte el de las mareas con el BNG

A Coruña, Santiago, Ourense y Lugo serán los puntos calientes de la última semana de campaña. La encuesta diaria de Sondaxe dice que el PSOE mantendrá su amplia mayoría de 20 concejales en Vigo, y augura que el PP superará la mayoría absoluta en Ferrol, con 14 actas. El escenario que divisa para Pontevedra es más abierto —los populares disputan el primer puesto al BNG—, pero salvo sorpresa los nacionalistas podrán repetir gobierno de coalición con el PSOE. Sin embargo, en las otras cuatro urbes la pugna está mucho más ajustada. Las alcaldías de Ourense y Lugo, que se disputan socialistas y populares, dependen del movimiento de un solo edil. Mientras, en A Coruña y sobre todo en Santiago esta abierta la posibilidad de que el PSOE necesite al Bloque y a las mareas para conservar sus alcaldías.

Todo dependerá de la última semana de campaña, y de que se mantengan o se atenúen los movimientos de votantes que Sondaxe ha detectado desde el inicio de la contienda electoral. Esas tendencias apuntan, en términos generales, a un reajuste del equilibrio de fuerzas en beneficio del PP y el BNG. Son los dos partidos con más fidelidad de voto con respecto al 2019, en especial los populares. A esa base suman apoyos de distintas procedencias, antiguos abstencionistas y nuevos votantes. Pero también les benefician trasvases, entre los que destacan cuatro corrientes.

primer movimiento

La absorción de Ciudadanos. Un trasvase clave es el de antiguos electores de Ciudadanos que optarán por el PP. Ese movimiento se da en todas las ciudades, con valores distintos. La tendencia es más fuerte en Ferrol, A Coruña y Santiago, y algo más liviana, pero significativa en Lugo y Ourense. En Pontevedra y sobre todo en Vigo, los socialistas compiten con el PP por los desencantados con el partido naranja.

segundo movimiento

Socialistas hacia el PP. El segundo movimiento es un trasvase de votantes del PSOE al PP. Ambas fuerzas comparten electorado por el centro, como indica que los populares suelen ser la primera fuerza en las autonómicas y generales en urbes gobernadas por los socialistas.

Ese trasvase es decisivo para la posible mayoría absoluta del PP en Ferrol, y el fuerte crecimiento de ese partido en Santiago. En ambas ciudades, más del 13 % de los encuestados que recuerdan haber votado a los socialistas en el 2019 dicen que tienen decidido respaldar ahora a los populares. La corriente en dirección contraria es mínima en las dos urbes.

En A Coruña ese movimiento de votantes también existe, pero apenas pasa del 7 % de los encuestados y la corriente en sentido contrario lo anula en parte. Esos datos ayudan a explicar que el PP haya superado al PSOE en la ciudad herculina, pero que no haya conseguido desmarcarse como sucede en Ferrol y Santiago.

En Lugo, Ourense y Pontevedra el intercambio de votos entre ambas formaciones tiende a un resultado neto nulo. Mientras que en Vigo sí hay trasvase al PP, pero los socialistas, que tienen allí su récord de fidelidad de voto con más de un 80 %, lo compensan en gran parte con aportaciones de otros grupos, nuevos electores o de abstencionistas.

tercer movimiento

Los trasvases del Bloque. El BNG se beneficia de dos trasvases. Uno de ellos también procede del PSOE, aunque es menos fluido que hacia el PP. Esa corriente tiene fuerza en A Coruña, Santiago y Ourense, y se difumina en otras urbes. En la capital gallega, los nacionalistas han recortado la distancia con los socialistas de los ocho ediles del 2019 a solo tres, y han llegado a estar a dos. En la ciudad herculina la subida les haría imprescindibles para gobernar.

El otro movimiento electoral favorable para el Bloque es el de antiguos votantes de las mareas. Esa corriente se produce en todas las ciudades, pero tiene su mayor peso en A Coruña, donde más del 18 % de los antiguos votantes de la Marea Atlántica preguntados por Sondaxe dicen que ahora optarán por el BNG.

El trasvase a favor del Bloque también es significativo en Santiago, donde rozaría el 8 %. La tendencia pierde fuerza en Ferrol, donde el resultado neto del intercambio de votos sería nulo.

En la ciudad naval, el flujo de votantes desencantados de la Marea da mejor rendimiento al PSOE, con más de un 10 % de los preguntados dispuestos ahora a respaldar a los socialistas.

El PSdeG también asimila antiguos electores de las mareas en A Coruña y Vigo en porcentajes superiores al 13 %, aunque más bajos que los del BNG. En Santiago se repartirían los descontentos a partes iguales, aunque el PSOE incluso podría acoger más.

cuarto movimiento

El caso ourensano. La única de las siete ciudades que no tiene un alcalde de uno de los tres partidos tradicionales se dan corrientes particulares. Democracia Ourensana, que gobierna desde el 2019, cede votos al PP y a Vox, pero las principales pérdidas son a los indecisos y la abstención. La transferencia a los populares es significativa, pero su efecto es limitado porque hay corriente en dirección contraria. Finalmente, el intercambio de apoyos entre DO y el PSOE se anula y, en el caso del BNG, no hay apenas transferencia real.