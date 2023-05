No se confíen

XOAN CARLOS GIL

Hace cuatro años, el segundo mejor resultado en una ciudad en Galicia, después del poderoso Abel Caballero, lo obtuvo un candidato que se llevó el 41 % de los votos. Con ese porcentaje de apoyo, en casi cualquier lugar el aspirante habría alcanzado la alcaldía sin mayores dificultades. Pero José Manuel Rey Varela se quedó otros cuatro años en la oposición. Llevaba tiempo el aspirante del PP avisando del exceso de confianza, de que la mayoría absoluta que pintaban las encuestas no estaba hecha... pero no convenció: un puñado de electores se quedaron en casa y su muy buen 41 % no le sirvió de nada. El que podríamos llamar caso Rey Varela es paradigmático ahora que quedan dos semanas para votar. Hay plazas aparentemente bien consolidadas, pero convendría tener presente que en política, confianzas las justas. Fíjense: si estuviera todo tan hecho, Abel Caballero no estaría haciendo esta campaña, envolviéndose (aún más) en la bandera local. Si el alcalde más apoyado en toda la España urbana está metiendo leña en la máquina, qué no deberán hacer otros. Hay escenarios que pueden moverse estos días por unos votos (Lugo), y otros donde sumar un edil o perder otro (A Coruña, Santiago...) puede condicionar coaliciones y reparto de concejalías. Poca broma. De Ourense y el apoyo a Jácome hablamos otro día.