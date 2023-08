Rueda avisa al Gobierno que tomará medidas si se perdona deuda a comunidades de forma «unilateral»

Alfonso Rueda durante su intervención. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, critica que pueda haber una condonación de deuda «unilateral» a algunas comundidades «sen compensar a Galicia, como mínimo, na mesma porcentaxe» con «o único interese egoísta» por parte del PSOE de «lograr un pacto de investidura». «Non sería aceptable en absoluto e nós, dende logo, reaccionaríamos», avisa.

A preguntas de los medios este miércoles, tras la toma de posesión en el Parlamento del nuevo conselleiro do Consello de Contas de Galicia, Juan Carlos Aladro, el titular de la Xunta advirtió que tomará medidas en caso de que existan esas «negociacións bilaterais», una posibilidad que considera que es «moi preocupante» y subraya que «o lugar para falar de todo isto é onde están todas as comunidades autónomas co Goberno central, que é o Consello de Política Fiscal e Financieira».

Recuerda que el PSOE «tivo cinco anos de Goberno» para reunir al consejo y abordar la financiación autonómica, «que é o que están a pedir todas as comunidades autónomas, incluidas as do Partido Socialista». Rueda reprochó que el Ejecutivo central «nunca quixo facelo», y que ahora lo hace en negociaciones bilaterales que excluyen a «todos os demáis», lamenta.

El presidente de la Xunta apuntó que es necesario «distribuír entre todas as comunidades» los recursos públicos para atender a los servicios básicos. «Non se pode utilizar co único interese de ser investido ou de lograr uns apoios puntuais, iso é unha mostra de insolidaridade absoluta», deja claro. Se muestra, por tanto, en contra de «beneficiar a alguen para prexudicar a todos os demáis», algo que advirtió que Galicia «non o pode permitir».

En esta línea, el titular del Ejecutivo autonómico reprueba que pueda haber una condonación a aquellas comunidades autónomas que acudieron al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque «non eran capaces de financiarse con normalidade, como si fixo Galicia nestes anos», lo que iría en detrimento de otras muchas comunidades, apuntó.