Las plazas en escuelas infantiles de la Xunta ya pueden pedirse desde este martes

Un aula de una escuela infantil de la Xunta en una foto de archivo Sandra Alonso

Este martes ha abierto el plazo para solicitar una de las más de 10.500 plazas que suman las escuelas infantiles públicas titularidad de la Xunta (muchas de ellas conocidas como Galiñas Azuis) de cara al próximo curso 2026-2027, que arrancará el 4 de septiembre.

¿Hasta cuándo pueden pedirse?

Las peticiones podrán presentarse desde este 17 de marzo y hasta el próximo 7 de abril, preferentemente por vía electrónica a través de la sede digital de la Xunta, aunque también pueden entregarse en formato físico en cualquier registro autorizado.

¿Cuándo se conocerán los admitidos?

La primera relación provisional de admitidos, junto con las listas de espera y la puntuación de cada familia, se publicará el miércoles 6 de mayo, y se abrirá un plazo de cinco días hábiles para reclamaciones. El listado definitivo de adjudicación de plazas se hará público el viernes 29 mayo. Podrá consultarse en las propias escuelas infantiles y también en la página web de la Consellería de Política Social.

¿En qué fecha se hará la matrícula?

El plazo de matriculación, en principio, irá del 1 al 12 de junio. En todo caso el período se abrirá una vez se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de adjudicación definitiva y será de diez días hábiles. Para matricular al menor tendrá que presentarse la cartilla de vacunación del niño, que debe contar con todas las dosis obligatorias fijadas en el calendario sanitario.

¿Para qué menores se puede pedir plaza?

Podrán preinscribirse pequeños que ya hayan nacido en el momento de presentar la solicitud y vayan a tener un mínimo de tres meses en el momento de incorporarse a la escuela, y que no cumplan los tres años antes de terminar este año 2026 (salvo ciertas excepciones por necesidades específicas de apoyo educativo).

¿Cuáles son los criterios de baremación?

Los niños ya escolarizados este año en una Galiña Azul podrán renovar automáticamente su plaza. Luego tendrán prioridad los escolarizados que tengan que cambiar de centro por cambio de domicilio o lugar de trabajo de sus padres.

Para el alumnado de nuevo ingreso, tendrán preferencia los hijos de trabajadores de las propias escuelas, después los que tengan hermanos matriculados en el mismo centro, después los niños bajo tutela o guarda de la Xunta que estén en acogimiento familiar, y en cuarto lugar, los hijos de víctimas de violencia de género.

En el resto de casos, se hará un baremo en función de condiciones familiares, laborales y socioeconómicas, entre las que pesará especialmente que los dos progenitores estén trabajando, al valorarse esto con 17 puntos. La Consellería destaca que se ha duplicado el baremo para esta circunstancia. Todos los criterios y su puntuación pueden consultarse en el anexo IV de las resoluciones.

Fachada de la Escola Infantil Santa Susana, situada en la Alameda de Santiago PACO RODRÍGUEZ

«Aos pais impórtalles moito que haxa cociña propia e que os nenos poidan saír ao exterior»

Cada vez son menos las familias que envían a sus hijos al centro que le toque por zona, sin darle más vueltas al asunto. La gratuidad de todos las escuelas infantiles de cero a tres, sean de la Xunta, municipales o privadas, ha alentado todavía más el fenómeno de visitar varios centros buscando el que más se ajuste a gustos y necesidades.

Lucas y Daniela, de A Coruña y padres de un niño de dos meses, no recorrieron demasiados. Después de un estudio inicial de la oferta más cercana a su casa —tenían claro que la proximidad era un requisito obligatorio—, optaron por ir a ver dos centros privados para conocer sus instalaciones y su metodología. De uno les gustó su tamaño, algo más pequeño y familiar. De otro, la posibilidad de que los niños salieran al jardín. «Al final nos decidimos por este último porque está bien que puedan aprovechar para estar fuera cuando hace buen tiempo», explica la madre.

Entre las escuelas privadas es muy común organizar jornadas de puertas abiertas. Pero poco a poco, algunas escuelas públicas también se suman a esta tendencia. Y las que no, se abren a recibir a los padres que quieren ver el centro en pleno funcionamiento. «Hai uns anos fixemos unhas portas abertas, pero non apareceu moita xente. Funciona mellor dando citas para un día calquera ou deixando pasar os pais que veñen preguntar se nese momento é posible; aquí está vindo xente todos os días», explica Luz Rodríguez, directora de la Escola Infantil Santa Susana de Santiago, dependiente de la Xunta.

Entre las preocupaciones de los padres, la comida y los espacios: «Preguntan moito se a comida é de catering ou hai cociña, e gústalles moito que teñamos cociñeira; tamén ben moi ben que todo estea supervisado por unha nutricionista da Xunta. E logo nós contamos co recurso inesgotable que é a alameda—la escuela se ubica en un edificio de este conocido jardín compostelano—, que nos permite facer saídas, sobre todo cos máis maiores, para que contacten coa natureza nas diferentes estacións do ano, ademais de ter un horto», resalta Rodríguez. Ver a las cuidadoras interactuar con los niños, el ambiente y la limpieza del centro son otras de las cosas que tranquilizan a los progenitores.