Esta es la lista de colegios que necesitan más profesores, según las familias

Manifestación de familias en Covas (Viveiro) o pasado martes 16 para pedir más profesorado especialista y de apoyo

Las AMPA agrupadas en la confederación Anpas Galegas ha entregado a la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, un listado de asociaciones de padres que piden más recursos para los centros educativos donde van sus hijos. El listado surge de una reunión con Fernández el pasado lunes, cuando la directora xeral les dijo que los problemas en los colegios se debían a una mala gestión de los recursos, pero que en cualquier caso quería contar con información concreta sobre los centros que, según las familias, necesitan profesorado específico o de apoyo. Y Anpas ha elaborado un listado procedente de la información de sus federaciones (Lugo, Ferrolterra, Costa da Morte, Compostela, Vigo, Val Miñor, Redondela, Condado-Paradanta, Louriña y otras comarcas).

Para la entidad, el número indica que no se trata de «casos illados nin excepcionais, senón que é un problema xeneralizado que pode ter causas de xestión, de falta de recursos ou de ambas, pero que require unha resposta inmediata por parte da Administración educativa». A la lista se podrían sumar otros centros (en A Coruña, Cambre o Culleredo, por ejemplo) representados por familias adscritas a otras asociaciones, como Confapa, o que no están incluidos en ninguna gran federación pero que las AMPA defienden con movilizaciones públicas. En Galicia hay unos 1.300 centros educativos públicos (solo de infantil y primaria hay más de 900).

Anpas cree que con la lista Educación no tiene excusa para analizar cada caso y paliar las necesidades que hay en Galicia para atender la diversidad del aula.

Esta es la lista de centros con falta de personal, según la denuncia de Anpas Galegas:

CEIP A Gándara de Monforte de Lemos

CEIP A Ponte de Lugo

CEIP Ana María Diéguez (Asados, Rianxo)

CEIP Antonio Blanco (Covelo)

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

CEIP Areouta (Fisterra)

CEIP da Igrexa-Chapela (Redondela)

CEIP de Casás (Lugo)

CEIP de Covas (Viveiro)

CEIP de Ponzos (Ferrol)

CEIP do Pindo (Carnota)

CEIP F. Vales Villamarín (Betanzos)

CEIP Fermín Bouza Brey (Ponteareas)

CEIP Infante Felipe de Borbón (Salvaterra)

CEIP J. Rodríguez Otero (Malpica)

CEIP Juan de Lángara (Ferrol)

CEIP Labarta Pose (Baio, Zas)

CEIP Luís Pimentel (Lugo)

CEIP Mar de Fóra (Fisterra)

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé (As Neves)

CEIP Menéndez Pelayo de Lugo

CEIP Monte dos Postes (Santiago)

CEIP Os Muiños (Muxía)

CEIP Outeiro das Penas (Redondela)

CEIP Praia de Quenxe (Corcubión)

CEIP Raíña Fabiola (Santiago)

CEIP Ricardo Gasset (O Incio)

CEIP San Xoán de Filgueira (Ferrol)

CEIP Santiago de Oliveira (Ponteareas)

CEIP Virxe da Barca (Muxía)

CEP Santa Mariña (Redondela)

CPI A Igrexa-Calo (Teo)

CPI Curros Enríquez (Pazos de Borbén)

CPI da Picota (Mazaricos)

CPI de Vedra

CPI de Zas

CPI Pecalama (Tordoia)

CRA A Lagoa (Salvaterra do Miño)

CRA Ponte de Pedra (Carballo)

EEI San Pedro de Cesantes (Redondela)

IES Agra de Raíces (Cee)

IES de Lamas de Castelo (Carnota)