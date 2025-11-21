Los representantes del alumnado de Medicina rechazan el acuerdo de descentralización

Facultade de Medicina de Santiago, en una foto del 6 de noviembre XOAN A. SOLER

Los representantes de los estudiantes en la xunta de Facultade de Medicina e Odontoloxía han expresado su desacuerdo «frontal» con el documento para la descentralización del segundo ciclo de Medicina. Los alumnos resumen su rechazo en tres puntos principales. El primero es que no nace del grupo de trabajo creado ad hoc para este fin, sino de las reuniones informales entre rectores y conselleiro de Sanidade.

En segundo lugar lamentan que no se haya tenido en cuenta la posición de la facultad ni se haya preguntado a estudiantes y profesores, «senón que se nos presentou xa rematado hai uns días». Finalmente, ven el texto desenfocado, ya que no concreta aspectos fundamentales para los alumnos, como la evaluación, la distribución del estudiantado por ciudades o el manejo de las asignaturas pendientes.

Piden que no se apruebe en el consello de goberno para reeditarlo y adaptarlo a las preocupaciones de alumnos y personal docente e investigador. Este lunes se ha convocado la xunta de facultade para abordar el texto consensuado por los rectores.