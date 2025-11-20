La Facultade de Medicina debate el lunes la descentralización con posturas enfrentadas

Facultade de Medicina de Santiago, en una foto del 6 de noviembre XOAN A. SOLER

El debate de Medicina está lejos de su final. Falta un trámite muy importante antes de la firma final, la aprobación por parte de los consellos de goberno de cada universidad. La UDC lo llevará a cabo mañana viernes y la USC la semana que viene. Pero si hay un debate que será intenso es el de la propia Facultade de Medicina, cuyos miembros se mostraron especialmente críticos con la descentralización. El lunes se celebra una junta de facultad en la que se analizará el acuerdo alcanzado por las tres universidades y, aunque no será hasta que termine el encuentro cuando se conozca la postura oficial, de momento parece que las opiniones son muy diversas.

Un borrador elaborado por algunos de sus miembros, que no ha sido enviado en el orden del día, «y aún tiene que dar mil vueltas», es especialmente crítico con la descentralización. Según informa la cadena Ser, se trata de una postura opuesta a cualquier acuerdo que rompa la integridad académica, investigadora y administrativa, y a que se imponga sin una evaluación previa del impacto que va a tener a todos los niveles. Entienden además que la calidad de la formación será mermada. Miembros de esta junta aseguran que será un debate encendido y que hay posiciones no coincidentes. Además, insisten en que de momento no hay una postura acordada y que parte de la plantilla docente apuesta por el consenso y por llevar a cabo la descentralización «de la mejor forma posible».

Lo que no hay que olvidar es que cuando en el 2024 la Xunta encomendó a profesores de Vigo y A Coruña una propuesta para que parte de cuarto y quinto pudiese cursarse en estas ciudades, fueron los profesores de la facultad los que mostraron su oposición frontal, lo que obligó a revisar todo este proceso.