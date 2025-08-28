La formación docente se refuerza en matemáticas, inclusión, IA y lectura

Formación de profesores CONCELLO DE A LARACHA

La Consellería de Educación tiene una apuesta clara por la formación permanente del profesorado y para el curso que ahora empieza están previstas 6.381 actividades formativas (un 9% más que el año pasado) que se traducen en 135.299 horas de formación. Las 133.699 plazas que se convocan permitiría a todos los profesores gallegos acudir a cuatro de estas actividades.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comentó al respecto que «a planificación deste curso aposta por avanzar nunha formación personalizada, a medida do que os docentes precisan para dar resposta aos novos retos do ensino do século XXI».

Las líneas prioritarias de actuación son cuatro: lectura, para capacitar al profesorado en técnicas de dinamización y darle herramientas eficaces para solucionar los problemas que se encuentran en el aula en este sentido; matemáticas y área científica en general para sacar el máximo partido a los Polos Creativos (una especie de biblioteca de dispositivos tecnológicos que tienen todos los centros gallegos); competencias en inclusión, un elemento fundamental en aulas cada vez más diversas; y utilización de la IA y otras tecnologías, como E-Dixgal, que refuerza su formato híbrido.

La didáctica, el ámbito digital, la innovación e investigación, la convivencia e inclusión y el plurilingüismo son las principales áreas de la formación docente para este 2025/26. Se actualizará el catálogo formativo para las competencias profesionales y la capacitación profesional.

FP, capítulo aparte

En la FP el plan tiene un diseño propio. Así, para el curso que ahora empieza, la consellería ha preparado 554 cursos, jornadas y congresos, y va a convocar 252 proyectos en centros en los que se prevé que participen 2.100 docentes y unas 185 estadías formativas para mejorar algún aspecto concreto de la competencia del profesor.

«No que atinxe á FP —afirmó el conselleiro— seguimos apostando por accións que favorezan o contacto do seu profesorado coa realidade do tecido produtivo, a intelixencia artificial e as tecnoloxías emerxentes, sen esquecer o papel fundamental destas ensinanzas na redución do abandono escolar e a importancia das linguas estranxeiras».

En la competencia lingüística se añade el conocimiento y dominio de una lengua extrajera, especialmente en contextos laborales, facilitando que sus alumnos estén preparados para el reto de encontrar trabajo en el exterior o colaborar con empresas de otros países desde Galicia. La Xunta quiere que los profesores de FP dominen herramientas tecnológicas en este sentido, como apps y softwares de aprendizaje.

La integración de la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual o la aumentada, así como saber utilizar el internet de las cosas son otras de las líneas de formación para los profesores de una FP cada vez más exigente y competitiva.

La didáctica no es olvida en esta etapa, y así se formará a los profesores para trabajar por proyectos y retos; para que manejen dinámicas de grupo y colaboración, especialmente en la FP básica; para que sean tutores y colaboren con sus homólogos en las empresas, como exige la nueva ley; y que también entiendan la cultura innovadora y la gestión de patentes.