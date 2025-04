Educación mantiene las mismas ayudas a la compra de libros y material para el próximo curso

La Consellería de Educación no contempla ninguna mejora económica para las familias que tienen que recurrir a las ayudas para la compra de libros y material para el próximo curso. Las cuantías son las mismas: para libros, 160 euros para alumnos de primaria y 180 para los de ESO en caso de familias con una renta per cápita entre 6.001 y 10.000 euros, y algo más, de 240 y 270, respectivamente, para aquellos que no lleguen a los 6.000 euros de renta por cabeza; para material, 75 euros para el tramo de menor renta y 60 para el de mayor renta (con límite en 10.000 euros per cápita).

El Consello de la Xunta celebrado en Semana Santa aprobó una partida de 17,6 millones para este capítulo, que incluye el fondo solidario de libros. Según datos de la consellería, «no actual curso,163.023 alumnos tiveron libros de balde a través do fondo de libros, das axudas para a compra de manuais ou do programa de libro electrónico, o que supón o 70 % do alumnado das etapas obrigatorias». En este grupo se incluyen los 65.000 estudiantes que tienen E-Dixgal, el libro digital de la Xunta, que no pagan nada por sus manuales (en línea) pero tampoco pueden acceder a las ayudas para libros ni al banco solidario. De los 163.000 beneficiarios hay 126.754 que sí consiguieron vales de material.

Los fondos solidarios, conocidos como bancos de libros, se gestionan desde los colegios y se centran en los manuales de 3.º de primaria a 4.º de ESO. Antes, los alumnos no pueden reutilizar los libros porque suelen ser fichas en las que se escribe o bien recortables. Este año ya no hay que renovar los manuales, después de dos cursos de intensos cambios propiciados por la nueva ley, la Lomloe.

Lo único que cambia en las cuantías este año son las ayudas de 300 euros para todos los alumnos matriculados en educación especial, y atendiendo a la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) será la misma cantidad para alumnos inscritos en centros específicos o en unidades en centros ordinarios, sin importar la renta ni el grado de discapacidad (siempre que sea más del 33%). En caso de que el alumno pueda usar los libros del fondo solidario ordinario, tendrá el número máximo (seis), independientemente de la renta. También recibirán todos el vale de 75 euros para material al margen de su renta.