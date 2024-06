Educación despeja las dudas: en septiembre se cumplirá el convenio con los sindicatos en cuanto a las ratios

I. F.

En los últimos días amenazaba tormenta educativa, pero según dijo ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, nada más lejos de la realidad: el titular de la cartera garantizó que se está dando cumplimiento al acuerdo firmado en octubre entre la Xunta y los sindicatos CC.OO., ANPE y UGT (del que se había descolgado la CIG), y añadió que para el próximo curso Galicia contará con los profesores que sean necesarios según el acuerdo.

Este baja la ratio (estudiantes por profesor, que suele equivaler a aula) de 25 a 20, aunque solo en 4.º de infantil (los niños de tres años, que empiezan el colegio). Esto supondrá, dijo Rodríguez, el mantenimiento de unas 900 aulas en toda la comunidad.

Pero no se adentró el conselleiro a valorar las críticas de qué está ocurriendo con quejas de algunas asociaciones de familias. En el acuerdo se indica que si un centro tiene que agrupar dos aulas por falta de alumnos en primaria, por ejemplo, no puede pasar de 20 (aunque la ratio oficialmente sigue en 25); que los alumnos con un 33% de discapacidad contarán como dos para la ratio y como tres si la discapacidad es mayor del 65%. Y aunque los repetidores no contarán para la ratio, si un aula de primaria tiene 25 alumnos no podrá aceptar a ningún repetidor (hasta ahora sí podía).

Denuncia ante la Valedora do Pobo

Es el caso, por ejemplo, de las familias del CEIP Mosteiro de Caaveiro (A Capela), que denunciaron ante la Valedora do Pobo que solo se admitieron dos de las cuatro solicitudes de alumnos para no desdoblar un curso de infantil al pasar la ratio estipulada. Las otras dos matrículas, dicen, «deben ser baremadas e agardar ata xuño para saber se son aceptadas, fóra de prazo». El AMPA del colegio de A Capela ha trasladado este asunto a la Valedora do Pobo porque temen que Educación pretenda que «estas dúas solicitudes entren pola porta de atrás, de xeito que non conten para a ratio, aínda que si contan para a carga de traballo do docente». En su caso no es para primaria, sino para infantil, pero según el acuerdo si se agrupan aulas de dos niveles en esta etapa (algo muy común en las zonas rurales gallegas), no se puede sobrepasar la ratio de 12 alumnos y hay que crear dos clases con sus respectivos tutores (en primaria el límite en el mismo ciclo es 16, catorce si son dos ciclos diferentes y si se unen infantil y primaria no pueden pasar de 10).