Huelga de profesores en el horizonte si Educación evita negociar ratios y horarios

El curso ya ha comenzado en diferentes zonas de España, como en este centro de Valladolid. En Galicia empieza el lunes PRG PHOTOGENIC|R. GARCÍA | EFE

Este martes era el sindicato ANPE el que exigía de la Consellería de Educación que se «poña as pilas» para afrontar las tres negociaciones urgentes que tiene Galicia y que ANPE, sindicato de profesores mayoritario a nivel español, ya trató en el resto de consejerías: reducción de ratios y de carga horaria. Y este jueves ha sido CIG-Ensino, el principal sindicato de la escuela pública gallega, el que presentado su objetivo del curso en la misma línea.

En el caso de CIG-Ensino, Suso Bermello, su secretario nacional, recordaba que Educación se quedó callada a final de curso ante la movilización de profesores promovida por ellos, y que ante eso ahora solo queda «a vía das mobilizacións e da folga para recuperar os dereitos laborais arrebatados se a Administración non avanza alternativas». ANPE, que es uno de los sindicatos más comedidos en ese sentido y que ideológicamente está en las antípodas de la CIG, también barajaba la huelga si no hay respuesta de la consellería.

La escuela pública gallega afronta el curso con 370 profesores más, la mayoría para FP La Voz

Suso Bermello señaló en la rueda de prensa de inicio de curso que los profesores de Galicia son los que tienen más horas de clase de toda España, y que las ratios son muy ajustadas (25 para infantil y primaria y 30 para ESO) cuando en todo el Estado se han bajado considerablemente. Finalmente, ambos sindicatos señalan un tercer asunto fundamental: la carga burocrática, que «condiciona o traballo diario do persoal docente», como explicaba Bermello.

El plazo que le da la CIG al conselleiro es claro: «Ou hai unha proposta negociadora enriba da mesa antes de rematar o mes de setembro para recuperar o horario do profesorado previo aos recortes e para acometer a redución das ratios e a rebaixa das tarefas burocráticas ou o profesorado terá claro que ante o reiterado desprezo ao profesorado dos responsábeis políticos da consellaría só caben mobilizacións contundentes, incluída unha folga que a CIG-Ensino está disposta a convocar, para a que se buscará o maior grao de unidade sindical e de resposta social do profesorado posíbeis, pero tamén a implicación de familias e alumnado por seren realmente as principais vítimas da privatización e dos recortes perpetrados pola Xunta no ensino público galego».

Las peticiones de los sindicatos, no solo de la CIG, son:

Recuperación del horario lectivo de 18 y 21 horas . Ahora mismo, en Galicia un profesor de infantil y primaria tiene 25 horas lectivas a la semana, el mayor número en toda España. En secundaria son 20 horas. Antes de los recortes de la crisis del 2012 (hace once años) los docentes gallegos tenían 21 horas de clase a la semana en infantil y primaria y 18 en secundaria. El real decreto auspiciado por José Ignacio Wert en el 2012 echó por tierra todas las mejoras conseguidas en los curso anteriores.

. Ahora mismo, en Galicia un profesor de infantil y primaria tiene 25 horas lectivas a la semana, el mayor número en toda España. En secundaria son 20 horas. Antes de los recortes de la crisis del 2012 (hace once años) los docentes gallegos tenían 21 horas de clase a la semana en infantil y primaria y 18 en secundaria. El real decreto auspiciado por José Ignacio Wert en el 2012 echó por tierra todas las mejoras conseguidas en los curso anteriores. Reducción de datos . Igual que en el anterior parámetro, Galicia está muy mal parada en el conjunto estatal. Hay 25 alumnos por clase en infantil y primaria; 30 en ESO 35 en bachillerato. En todas las comunidades se han comenzado a reducir los máximos, con 20 estudiantes como mucho en infantil en gran parte de los casos. CIG Ensino pide que sea de 15 alumnos en infantil, 20 en primaria y 25 en ESO y bachillerato. Esto permitiría una atención personalizada, ya que el 94% de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) está integrado en la escuela ordinaria.

. Igual que en el anterior parámetro, Galicia está muy mal parada en el conjunto estatal. Hay 25 alumnos por clase en infantil y primaria; 30 en ESO 35 en bachillerato. En todas las comunidades se han comenzado a reducir los máximos, con 20 estudiantes como mucho en infantil en gran parte de los casos. CIG Ensino pide que sea de 15 alumnos en infantil, 20 en primaria y 25 en ESO y bachillerato. Esto permitiría una atención personalizada, ya que el 94% de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) está integrado en la escuela ordinaria. Reducción de la burocracia para el personal docente. « Nos últimos cursos non só non se tomou ningunha medida para reducir esta carga, que non debería realizar o profesorado para poder centrarse na función docente », dicen en la CIG.

Los libros de texto elevan la factura escolar hasta los 400 euros por niño Adrián Valiño / R. S.

Además, el sindicato nacionalista pide que se amplíe la oferta de la red pública, que se limite el número de alumnos que se pueden agrupar en aulas con diferentes niveles educativos; que aumente la cifra de alumnado necesario para tener una escuela unitaria; una revisión de los conciertos educativos («considerando a rede concertada como un elemento de carácter supletorio cando a rede pública nunha zona escolar non poida dar resposta á necesidade de matrícula») y control para que los colegios que segregan por sexo cumplan la Lomloe si quieren seguir recibiendo la subvención.