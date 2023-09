ANPE alerta a Educación: «A consellería ten que poñerse as pilas»

Rueda de prensa del sindicato de profesores ANPE sobre el inicio de curso cedida

El sindicato de profesores ANPE alerta que la Consellería de Educación «ten que poñerse as pilas», porque van a exigirle que este curso empiecen las negociaciones profesionales que el resto del Estado ya se afrontó: la reducción de la carga horaria de los docentes, de las ratios de alumnos (en ambos datos Galicia está a la cola de España) y de la carga burocrática. No descartan llegar a la huelga si es necesario para forzar esta negociación, y recuerda el presidente del sindicato en Galicia, Julio Díaz, que en el resto del país ya están cambiando las cosas: «Somos o sindicato maioritario de todo o Estado, e en todo Estado temos esto negociado menos aquí, onde non somos a principal forza sindical».

Julio Díaz aseguraba este martes que ya está bien de la situación de estrés constante a la que se enfrentan los profesores: «Ano tras ano estamos traballando a salto de mata, e iso non pode ser. Poño un exemplo: o coordinador de benestar; despois de estar un ano falando do coordinador, que se publique o 1 de setembro a orde dunha figura que ten que estar funcionando o día 11, non nos parece de recibo». Otro ejemplo citado por el presidente de ANPE Galicia son los polos creativos, «anunciados a bombo e platillo para todos os centros educativos, e a día de hoxe non sabemos quen se va encargar, quen coordinará estes polos»; o la visita a Vigo del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, este lunes para hablar de AMI, el proyecto de aulas de tecnología móviles, «e do que o profesorado non ten coñecemento».

Sobre las cifras de nuevos docentes que anunciaba la consellería, ANPE matiza: «Vai haber uns 200 profesores máis? Si, pero estamos falando de 4.500 alumnos máis na FP». En infantil y primaria, recalcaba Díaz, sí hay pérdida de profesorado:«59 unidades e 88 profesores». mayoritariamente en el rural. ANPE propone reforzar los servicios de los centros rurales, especialmente los CPI (que ofrecen infantil, primaria y ESO) para que «haxa alumnos para non pechar, non ao revés».

Sobre el coordinador de bienestar, «no resto das comunidades, esta figura ten un horario para desempeñar o seu traballo e cobra polo seu traballo, en Galicia o que nos trouxo á mesa de negociación foi un documento que daba ao profesorado dúas horas do seu horario; retribución, cero; recoñecemento administrativo, cero. Que vai ocurrir? Vai arrancar esta figura na comunidade autónoma e xa sabemos que está abocada ao fracaso. Por varios motivos; como ao profesorado só se lle van dar dúas horas de disponibilidade horaria, se é posible, é dicir, a coste cero, cada ano tendremos un coordinador de benestar diferente. Será parchear a base de profesorado que lle quede unha hora libre. Non vale con anunciar, anunciar, anunciar. O único que fan é cargar de burocracia ao profesorado e aos equipos directivos».

Otro asunto en el que incidió el sindicato es en la falta de transparencia del dinero que llega del Ministerio de Educación, que cifra en casi 30 millones: «Non sabemos nada do Código Escola 4.0, e estamos falando dunhas subvencións que saíron o 19 de xullo, pero non houbo tempo para dicir que se ía facer con todo iso». Temen desde ANPE que parte del dinero se vaya a la escuela concertada: «Hai nada saíu publicada unha axuda ao ensino concertado para poder contratar logopedas, psicólogos, traballadores sociais... e iso no ensino público non o hai. Nós somos un sindicato da escola pública temos que defender que os profesores do ensino público teñan igualdade cos do concertado».

Esto se suma a dos cursos de pandemia y uno tercero, el pasado, «no que tivemos moitísimos cambios», desde la desaparición de los profesores técnicos de FP, un proceso ya terminado, al de la estabilización del profesorado interino (con un concurso de méritos y una oposición), también pioneros en toda España. Fue una «negociación complicada e establecimos uns criterios moi rigurosos. Europa establece que todas as comunidades deben ter como máximo un 8% de profesorado interino; a maioría ten un porcentaxe altísimo, peroe en Galicia temos pechado o obxectivo que se mandou a Europa».