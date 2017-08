Educación moderniza el libro digital para que sea más útil en las aulas

0

Cuando en septiembre los 11.600 alumnos de los 154 centros inscritos en Edixgal empiecen el curso, se aprovecharán de la experiencia de los tres años anteriores. La Consellería de Educación ha escuchado las sugerencias de los profesores y ha dotado de más versatilidad a la plataforma que está llamada a sustituir a los libros de texto, aunque solo se aplica en el 10 % de los centros.

El libro digital de la Xunta es una web con los contenidos de todo el curso y de todas las asignaturas sin que las familias tengan que pagar ni un euro por el portátil o por el contenido. Incluye ejercicios y herramientas para que el profesor organice actividades en clase, controle los ordenadores de los alumnos y les ponga nota. Hasta ahora está limitado al espacio Abalar: 5.º y 6.º de primaria y 1.º y 2.º de ESO, y se desarrolla en colegios tanto públicos como concertados. Educación trabaja con dos editoriales (la empresa de contenidos digitales Netex y Edebé en su versión en línea), pero este año se ampliará con una tercera firma en 5.º de primaria y 2.º de ESO y un cuarto espacio de contenidos en inglés para estos cursos.

Para quienes aplican metodología innovadora, Edixgal resulta algo encorsetado, parecido al libro en papel; quienes se sienten cómodos siguiendo las pautas de un manual, descubren que para sacarle partido al libro digital hay que trabajar bastante más. Realmente, es un punto de partida que se debe completar con la libreta. Carmen Pérez y Carmen Caamaño, ambas profesoras de sexto de primaria en el CEIP Raquel Camacho de A Coruña, creen que el sistema es una herramienta con muchas ventajas, pero que no sirve de nada sin el trabajo docente, que inicialmente es muy intenso pero que después se traduce en un aprendizaje claramente más eficaz y general.

Para Eduardo Rodríguez Machado, uno de los maestros que más de cerca ha seguido la evolución del programa, lo interesante del libro es cómo lo puede completar el profesor con material propio o escogido de la Red (Educación da licencias de formación, tres meses de excedencia para preparar un tema que después es de uso libre), y el hecho de que abre el mundo de Internet a niños que por la zona en la que viven o por sus condiciones socioeconómicas no lo pueden disfrutar en su casa.

Son muchas las ventajas de Edixgal según estos maestros: los niños no cargan mochilas, es más motivador, fantástico para algunas asignaturas (por ejemplo las que puedan necesitar mapas), hace a los niños más responsables, supone menos gasto para las familias, es fácil mantener la atención, fomenta la autocorrección (muy útil en la vida), mejora la ortografía (con faltas no se pasa de pantalla) y, en cualquier caso, no les perjudica. ¿Y los inconvenientes? No todos los niños tienen Internet en casa, es delicado, a veces se quedan sin ningún portátil (por las reparaciones), el desarrollo de los temas es muy mejorable, a veces tienen problemas para guardar los ejercicios y los primeros años fueron francamente duros.