Galicia acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera con «ánimo de consenso» pero escéptica y vigilante de la equidad

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha afirmado que Galicia acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes con «el mejor ánimo de consenso», pero, al mismo tiempo, con escepticismo y actitud vigilante para que haya equidad. El titular de Facenda, en una entrevista con la Radio Galega, ha criticado que esta reunión llega «un poquito tarde» porque la administración autonómica necesitaba los datos para comenzar a realizar los presupuestos en los que ya trabaja. Corgos ha afirmado que encara el encuentro «con el mejor ánimo de consenso», dispuesto «a escuchar la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre cuál debe ser la senda financiera» para las comunidades autónomas, «en especial las políticas de gasto» que estas gestionan, en referencia a la sanidad, educación y política social. Pero también acude a la reunión con escepticismo porque va «sin información previa» sobre la posición del Gobierno central. Además, ha recordado que el sistema de financiación autonómica estará sobre la mesa porque han sido las comunidades autónomas las que se ha puesto «de acuerdo» para exigirle a la ministra de Hacienda que dé explicaciones sobre su plan para modificar el sistema de financiación, que «no estaba incluido en el orden del día».

El encuentro con el Ministerio lo ha considerado «especialmente importante en un año en que la Comisión Europea ha aprobado las nuevas reglas financieras que afectarán a todas las administraciones europeas» y las comunidades necesitan saber «a qué se comprometió el Gobierno en Europa». «El Gobierno sigue hablando de objetivos de déficit y de una ley de estabilidad anticuada mientras que el nuevo reglamento europeo, de fecha 30 de abril, ya no habla de esos objetivos sino de una agenda de gastos, de cuánto se va a incrementar el gasto de un año para otro», ha sostenido el conselleiro.

Corgos ha reivindicado que todas las comunidades tienen «derecho a participar en cómo se distribuyen los recursos» y ha deslizado que no le «parece muy inteligente dejar las cuentas de la casa en manos de quien no quiere vivir en ella», en alusión a los socios catalanes del Gobierno. «Estaremos vigilantes para no permitir que unos intereses políticos particulares y que nada tienen que ver con los servicios públicos fundamentales perjudiquen a los gallegos ni que se ponga en riesgo la igualdad de derechos que tenemos todos», ha defendido. Preguntado por si habrá presupuestos del Estado para 2025, ha dicho que dependerá de la negociación entre «un presidente de Gobierno que no tiene diputados suficientes y sus socios, que intentan sacar beneficio partidista para los intereses particulares que defienden». «Estamos en las manos de estos negociadores que el último interés que tienen es la estabilidad del país mientras que nosotros lo que defendemos es justo lo contrario: estabilidad y reparto equitativo», ha sentenciado.