El PPdeG denuncia ataques vandálicos a sus sedes de Lalín y Sada

El cartel pintado en la sede del PP de Lalín. PPdeG

Las pintadas en la fachada de la sede local de Lalín y las pegatinas en las de Sada, junto a los insultos que recibió en las redes sociales Avelino Souto, concejal de Lalín, han provocado indignación en el PPdeG, que exige al Bloque y al PSdeG que condenen estos hechos. Dicen que si no lo hacen «serán cómplices desta escalada de rancor que non cesa cara ao Partido Popular». «Vólvense a cruzar liñas vermellas por culpa dos que basean a súa estratexia na conflitividade social, como fai o independentismo galego. O conflito que pretende instaurar a oposición non descansa nin en pleno Entroido», han lamentado los populares, que ya sufrieron ataques similares a principios de este mes de febrero.

«Por tercera vez en un mes padecemos un acto vandálico en nuestra sede del PP de Sada. Hacemos un llamamiento al respeto y a la tolerancia. El empleo de la fuerza, el vandalismo o destrucción de lo ajeno jamás han tenido cabida en Sada», denuncian los populares sadenses en su perfil de Facebook tras los ataques recibidos en la fachada de su local.

«Onde está o límite?», cuestionaron desde el PPdeG después de que Avelino Souto recibiese insultos en las redes del estilo «imbécil, subnormal». Además, los populares criticaron la pegada de los carteles contra el partido en el mobiliario público de A Coruña, «ensuciando a imaxe da cidade».

Paralelamente, el grupo popular informó de que este miércoles se debatirá en el Parlamento gallego una proposición no de ley relativa a la condena de estos actos,«así como de calquera acto semellante contra sedes de formacións políticas democraticamente constituídas. Agardamos o apoio de todos os grupos, salvo que queiran seguir instigando ao odio».