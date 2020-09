Xosé Luna gaña o Avelina Valladares de poesía

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia O. P.

a estrada / la voz 17/09/2020 14:28 h

O estradense Xosé Luna Sanmartín vén de gañar a vixésimo cuarta edición do premio de poesía Avelina Valladores, co traballo presentado baixo o lema «O tempo entre as mans». O xurado, que se reuniu na mañá de hoxe xoves na casa do concello da Estrada, destacou que se trata dun poemario premiado pola súa coherencia e emprego dun léxico rico, variado e moi ben escollido. Engade o xurado que «recupera palabras pouco habituais, seleccionadas pola súa sonoridade e connotacións», con referencias a lugares da contorna estradense e territorios cercanos. Apuntan ademais a forte carga emotiva e sentimental de moitos dos poemas, adicados a figuras cercanas como a nai, ou a pequenos momentos que marcan fitos importantes na vida da voz poética. O xurado estivo integrado por Sindo Villamayor, Rosalía Morlán, David Otero, Esteban Folgar e Noni Araújo, como secretaria.