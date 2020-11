La Xunta concede a la AED otro Programa Integrado de Emprego

0

La Voz de Galicia

Lalín / la voz 10/11/2020

La Asociación de Empresarios de Deza gestionará un nuevo Programa Integrado de Emprego (PIE), que acaba de serle concedido por la Consellería de Emprego de la Xunta de Galicia. El programa, que cuenta con una dotación presupuestaria de 305.000 euros, va dirigido a un total de cien mujeres de la comarca que se encuentren en situación de desempleo.

La Xunta aportará 250.000 euros para la ejecución del plan y la patronal dezana los 55.000 euros restantes, según avanzó ayer el presidente de la asociación empresarial Antonio Lamas en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el vicepresidente de la patronal dezana David Campos, y la secretaria técnica del colectivo Chus García.

Y es que no todo iban a ser malas noticias en estos tiempos de pandemia, subrayó Lamas, que significó que este será el tercer programa que gestionarán desde la patronal dezana y del que esperan tan óptimos resultados como en los dos anteriores. El primero, correspondiente a los años 2017/2018 se consiguió emplear; recordó, a 45 mujeres mientras que en el segundo, el PIE 2018/2019, 65 desempleadas accedieron a un empleo. Arranca este tercer programa, que ya entra de lleno en su fase de selección de desempleadas; que pueden ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 986 787 091 para conocer los requisitos exigidos para entrar a formar parte de dicho programa.

El nuevo Programa Integrado de Emprego incluirá a diez mujeres desempleadas con discapacidad, diez que se encuentren en riesgo de exclusión social, veinte deberán de ser menores de 30 años y con baja cualificación, diez menores de 30 años cualificadas, otras diez tendrán que ser mayores de 45 años, 30 deberán de figurar como desempleadas y finalmente otras 10 serán paradas de larga duración.

El objetivo último de este tipo de programas es lograr la empleabilidad del colectivo femenino que se encuentra en situación de desempleo, y en este tercer PIE «pídesenos que o 45 % das participantes atopen un traballo segundo establece o programa», explicó Antonio Lamas. Así quienes cumplan algunos de los requisitos pueden informarse de los trámites a seguir en la patronal dezana, «xa que o proceso selectivo está aberto e o programa rematará o 8 de novembro do 2021».

El presidente de la patronal dezana agradeció a la Xunta la concesión de este plan y al Concello de Lalín «que soprase no noso favor para que se nos concedese», pero también elogió el trabajo realizado en años anteriores por el equipo técnico de la AED y de la directiva a la hora de sacar adelante con «tan bos resultados outros programas de emprego cuns datos que aí están».

Lamas pide que se deje de cuestionar el trabajo de la patronal dezana

El presidente de la Asociación de Empresarios de Deza aprovechó ayer la presentación del programa para solicitar de gobierno y oposición que dejen de cuestionar el trabajo que se realiza desde la patronal. «Dende varios frontes políticos vense cuestionando o traballo da asociación e non o vou tolerar. Nós non nos dedicamos á política. A AED é un organismo autónomo e debémonos aos socios e cando hai que reclamar algo facémolo; como a carta que lle mandei ao presidente polo malestar da hostalería polas restricións impostas ou a manifestación que terá lugar mañá -por hoxe-», sentenció Lamas.

Solicitó además de las administraciones la puesta en marcha de medidas rápidas y eficaces para todos los sectores afectados por la situación sanitaria; «pero non só para a hostalería e o comercio, senón tamén para o sector servizos que o está pasando mal».

Próximos cursos formativos y 576 usuarios atendidos en el Servizo de Orientación Laboral

La comparecencia de Antonio Lamas sirvió también para desgranar algunos datos respecto de la actividad que se desarrolla en la asociación. Destacó el trabajo que se está llevando a cabo en el área de empleo, concretamente desde el Servizo de Orientación Laboral, en el que se atendieron 576 usuarios; «mentras que a Xunta pedía 350», además de los cursos formativos que se desarrollan a lo largo del año. «Rematou un curso de riscos laborais e de seguido comezará outro para persoal administrativo do sector metal, e o sábado comezará un curso CAP de 35 horas de duración; polo tanto a consecución do PIE non é o único que se está facendo na asociación».

El presidente del colectivo empresarial solicitó además el apoyo del pueblo de Lalín a la manifestación que protagonizará esta tarde; a partir de las 17.30 horas con salida de la Praza da Igrexa, hostelería y comercio pero insistió en que «se faga sobre todo con moita responsabilidade, non vaia ser que saquemos de aquí un problema». Insistió en la necesidad de que sea un acto reivindicativo «pero con sentido por parte de todos os asistentes, no que manteñamos todas as medidas de precaucións e de distanciamento».