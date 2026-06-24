Pedro Sánchez, en el Congreso: «Queremos que se haga justicia y que los que han manchado el nombre del PSOE lo paguen»

Un mes después de solicitar su comparecencia en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció ante el hemiciclo más tenso de sus mandatos para aclarar los presuntos —y otros ya sentenciados— casos de corrupción en torno al PSOE y aseguró que desde su partido «queremos que se haga justicia y que los que han manchado el nombre del Partido Socialista lo paguen» y descartó nuevamente que vaya a adelantar elecciones.

En este último mes, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, fueron condenados a 24 y 19 años de prisión por el Tribunal Supremo por el caso mascarillas. A la esposa del presidente, Begoña Gómez, se le impusieron medidas cautelares a razón del caso de su cátedra, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero compareció por primera vez ante un tribunal por su propia trama. Todo ello mientras otras investigaciones han apuntado al PNV y a la fontanera de Ferraz, Leire Díez, motivos por los cuales varios de los socios habituales de los socialistas y la oposición al completo han pedido un adelanto electoral que, de momento, Sánchez se ha negado a dar.

Leer más: El Gobierno critica la rebaja de la pena a Aldama por colaborar con la Justicia, pero indultó al arrepentido de la Gürtel

Desde Moncloa, avisaban ayer de que la comparecencia de Sánchez serviría para «arrojar luz sobre lo que son noticias falsas» y cargar contra los «casos probados de corrupción» que «repugnan» al Gobierno y con los que han colaborado con la Justicia.

Por eso, en su discurso, Sánchez recogió la figura de «la máquina del fango» para denunciar la persecución «política y mediática» que, a su juicio, sufre su entorno y fabrica artificialmente la ultraderecha para hacerle caer. Y Sánchez trató de hacer valer esa máxima diciendo que es «plenamente consciente» de que las noticias judiciales se mezclan con rumores que siembran «confusión» entre la ciudadanía para crear una sensación de «corrupción generalizada» que no existe. «No nos equivoquemos, lo que presenciaremos en los últimos meses será la persecución.

Sobre el caso de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, el presidente del Gobierno aseguró que la sentencia del Supremo ha sido «respetada y acatada» por el Ejecutivo porque «no debe haber ningún espacio de impunidad para personas corruptas, sean quienes sean». Y apuntó a que se ha de respetar «la presunción de inocencia» y los procesos judiciales antes de decir que «jamás conocí las prácticas [de Cerdán y sus socios] porque no las hubiera permitido», lo que provocó una sonora carcajada desde la bancada del Partido Popular. «Queremos que se haga justicia y que los que han manchado el nombre del Partido Socialista lo paguen», sentenció.

Sánchez defendió además que «el Partido Socialista no se ha financiado ilegalmente y no vamos a aceptar la corrupción, sino que la vamos a erradicar», y defendió que el PSOE «dio un paso al frente» cuando se conocieron los hechos. «Pedí disculpas, expulsé a los implicados, comparecí ante sus señorías, renovamos la dirección del PSOE», enumeró para recordar las 13 reformas que emanaron de la Ejecutiva Federal de su partido el año pasado y pedir al PP apoyar la propuesta de ley contra la corrupción que impulsarán los socialistas. «Actuemos contra el problema y no engañemos a la gente», solicitó.

Particularmente, sobre el caso de Zapatero certificó que «en su Gobierno no hay casos de corrupción, colabora con la Justicia, y junto con su trayectoria política explican por qué defendemos su inocencia», siempre desde la presunción de inocencia. Recordó además que «molesta a más de uno» que fuera el presidente que defiende «el entendimiento entre pueblos», el fin de ETA y el impulsor del matrimonio homosexual. «Al Gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en un préstamo para el rescate de la aerolínea Plus Ultra. No lo hubo. Se hizo conforme a la ley», justificó el presidente, que también agregó que «no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo. Y quien quiera proyectarla, que no especule, que no insinúe ni susurre: que lo demuestre con pruebas», zanjó.

Pero también hubo una mención a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. «Se construye sobre un patrón de acoso y derribo desplegado en otros países de Europa que se articula en tres ejes: difusión de información falsa en pseudomedios financiados por el Partido Popular y determinados lobbies, presentan denuncias organizaciones de ultraderecha y se abren procesos judiciales que se alargan y los hechos acaban por no importar».

Para Sánchez, hay cinco hechos «irrefutables» que demuestran la inocencia de su familia. El primero, que el cargo de su hermano se creó cuando él no dirigía el PSOE. También refirió que se le acusó de evadir impuestos en Portugal «falsamente». Sobre su mujer, dijo que empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid seis años antes de que llegase a ser secretario general de los socialistas y que además no se lucró de su actividad. «La instrucción contra mi mujer y mi hermano se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía», dijo antes de decir que confía «en la Justicia de mi país, porque la mayoría de jueces hace un trabajo ejemplar».

«Señores de PP y Vox, indígnense lo que quieran, pero no sean hipócritas. No vayan de defensores de la constitucionalidad cuando se violentan contra ella. No hablen de cloacas cuando están siendo juzgados por montar una policía patriótica. No mientan cuando dicen que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando tienen más de 150 imputados», recomendó el líder del PSOE antes de decir que su partido no «tapa» la corrupción, sino la «combate».

Sánchez cerró su intervención asegurando que «entiende» que la ciudadanía piense que «todos somos iguales», pero «no es cierto», porque su Gobierno «genera empleo» y lidera la «respuesta energética», además de «reforzar las ayudas del sistema de dependencia» o «defender la paz y el derecho internacional». Lo que en definitiva, para el jefe del Ejecutivo, significa que «la respuesta a los problemas de la gente no está en la derecha y la ultraderecha, sino en el centro y la izquierda de este país».

El «nexo corruptor»

El lider de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, se preguntó «qué hace ahí todavía en su escaño», porque el Gobierno no puede seguir «sin autoridad moral». «La legislatura está exhausta. La pregunta es por qué tenemos que aguantar», dijo antes de decir que solo «cumple los mandatos que coinciden con sus intereses: Gobernar sin Presupuestos y normalizar la corrupción».

Feijoo dijo que se niega a «normalizar la corrupción» y aseguró que durante su mandato al frente de la Xunta de Galicia es el aval de su liderazgo ante la corrupción. Pero también recordó que los socios dieron su apoyo para «garantizar la limpieza institucional», y fue Ábalos quien subió al estrado para pedir el apoyo a Pedro Sánchez. «¿Dónde está el listón ahora? Ya hay dos sentencias del Supremo, registros en la sede del PSOE, en los Ministerios. Han robado en pandemia. ¿Eso se puede digerir?», se cuestionó antes de decir que es «el número uno» de la corrupción, y no de los líderes de Europa.

«Gracias al trabajo íntegro de jueces y fiscales se hará justicia. Pero a esta Cámara le compete otra cosa. Debe ver que toda la responsabilidad política la tiene usted», refirió Feijoo a Sánchez para también asegurar que «la corrupción» es él mismo y que su supervivencia política «solo entra dentro de los parámetros morales de EH Bildu», que aún le sigue apoyando.

El líder de los populares pidió que le «ahorre bochornos». Que dejen de dar «vergüenza ajena», porque se mostraban «muy indignados contra Ábalos y Koldo» y «le estaban pagando el abogado» y le pusieron «protección policial» a Leire Díez en vez de encausarse contra ella. «Las víctimas somos los españoles, y las víctimas somos nosotros. Cada día que pasa sin convocar elecciones es una agresión a la población española», matizó, y agregó una petición a sus socios: «Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Quien prefiere a un Gobierno corrupto y miente en vez de a uno honesto es quien debe responsabilizarse».

«Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Qué desgracia ha sido para este país», dijo Feijoo antes de concluir que «Tito Berni en calzoncillos es lo más digno con lo que nos han deleitado».