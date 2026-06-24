La UDEF abre un nuevo frente a Zapatero y le acusa de cobrar 200.000 euros por influir en Bolivia a favor de un conglomerado
MADRID / COLPISA
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Los investigadores sitúan a la secretaria Gertru como pieza operativa en la gestión del contrato, las facturas y la agenda boliviana24 jun 2026 . Actualizado a las 14:04 h.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto un nuevo frente en la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Ya no se trata solo de Plus Ultra, de Análisis Relevante,