Temporada relámpago en el río Ulla

La Voz de Galicia rocío garcía

a estrada / la voz 09/05/2020 21:06 h

Este martes se abría la temporada de pesca del salmón en el río Ulla con el respaldo de la Xunta, que interpretó que la pesca encajaba en la práctica deportiva sin contacto con terceros permitida desde la fase cero de la desescalada. El arranque de la temporada fue repentino. Ante la falta de concreciones al respecto por parte del gobierno central, el lunes por la tarde la Xunta hizo pública su interpretación de la norma y permitió la salida a los ríos desde el miércoles, siempre dentro del propio municipio. Los pescadores estradenses estuvieron ágiles. Antes de que muchos deportistas se enterasen de las nuevas directrices, el campanu del Ulla ya había caído en el coto de Ximonde. Luis Souto Ares, un vecino de Santa Cristina de Vea natural de Couso se hizo con una pieza salvaje de 5,9 kilos. Poco después, su compañero José Manuel Cobas pescaba en el mismo puesto el segundo ejemplar de la jornada. Sus fotos con los trofeos hicieron arder las redes sociales. Le pusieron los dientes largos a los pescadores de otras comunidades -en las que se interpretó que la pesca deportiva no estaba permitida- y a los de otros municipios sin ríos salmoneros.

Pero la alegría duró poco. Para ser exactos, cuatro días. De martes a viernes los pescadores con permisos de Medio Ambiente y residentes en el Concello pudieron pescar. Los federados o los ribereños, porque los no federados no podían hacer uso del vehículo para acercarse a los cotos. En la práctica fueron cinco los pescadores de salmón que pudieron llegar a lanzar.

Si la temporada se inició de forma repentina, su cierre no fue menos abrupto. Ante la diferencia de criterios regionales sobre la pesca deportiva y las dudas al respecto, el BOE publicó el sábado una aclaración que dio al traste con las ilusiones de los pescadores. Modificando uno de los apartados de la orden del 30 de abril sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física al aire libre, el BOE añadió la coletilla «no se encuentra comprendida dentro de esta habilitación la práctica de la caza y la pesca deportiva». Esta modificación entra en vigor a partir del lunes. No obstante, los cotos salmoneros del Ulla estaban reservados el sábado y el domingo para el Concurso Internacional de Pesca del Salmón que no pudo celebrarse, con lo que nadie podrá aprovechar los últimos días de lance. Ahora, toca guardar las cañas hasta la fase 2.