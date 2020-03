A Estrada ordenará derribos y arreglos en edificios de las rúas San Paio y 56

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 13/03/2020 21:32 h

El Concello de A Estrada ha empezado a actuar de oficio para obligar a los propietarios de las edificaciones en mal estado a realizar las labores de consolidación y ornato que sean precisas. En caso de que las construcciones sean irrecuperables, se declararán en estado ruinoso y se ordenará su derribo.

Según avanza el edil responsable de Urbanismo, Gonzalo Louzao, se actuará tanto de forma puntual —para atajar casos concretos de carácter urgente— como de forma sistemática. Así, el gobierno local tiene previsto dividir el casco urbano en diferentes zonas y revisar edificio por edificio cada una de ellas para determinar qué actuaciones proceden. Se actuará por lotes, comenzando por las zonas en las que se concentran mayor número de construccciones en mal estado.

En este contexto, el Concello ha decidido comenzar las labores de inspección por las calles San Paio y Rúa 56 (variante de San Paio). Tanto las fachadas de algunos edificios de la rúa San Paio como las traseras de los mismos que dan a la Rúa 56 persentan un mal estado de conservación que ha generado quejas de los residentes en todo el entorno. A falta de un estudio pormenorizado que llevarán a cabo los técnicos municipales, el edil de Urbanismo avanza que, en estas calles, son más las edificaciones que requieren alguna actuación de conservación u orntao que las que no.

Seguridad y ornato

Aunque en A Estrada no existe una ordenanza específica de conservación ni de ornato, higiene y ambientes, las órdenes de ejecución se lanzarán en virtud del PXOM, que se basa en lo recogido en el artículo 136 de la Lei do Solo de Galicia (2/216 de 10 de febrero). Esta normativa establece se debe actuar para corregir tanto cuestiones de inseguridad como de falta de ornato. En el pirmer caso, para salvaguardar la seguridad de los transeúntes se debe actuar cuando exista riesgo de desprendimiento de recebados, partes de la cornisa, cristales o elementos de la carpintería exterior o de la cubierta. «Non queremos esperar a que esto aconteza, co risco que esto conleva, para logo vallar a zona e ordenar a actuación. Por iso imos actuar preventivamente», explica Louzao.

Por otra parte, se actuará también por cuestiones estéticas. En este sentido, el edil recuerda que es obligación de los propietarios rematar las edificaciones, entendiendo por ello, como mínimo, el revestido y el pintado. «Os materiais de construcción non poden quedar á vista», indica Louzao.

Asimismo, las edificaciones han de estar adaptadas al entorno en el que se encuentran y la tipología de los materiales debe favorecer la integración. Estas indicaciones afectan tanto a fachadas como a cubiertas, que han de estar totalmente rematadas.

Tras la inspección de las construcciones de las calles San Paio y 56, se continuará por otras zonas aún por definir, en función de las prioridades. Pérez Viondi y Calvo Sotelo, por ejemplo, son candidatas por contar también con un buen número de edificaciones en mal estado.

Notificaciones

En los casos en los que los técnicos crean oportuna una actuación, el procedimiento será el siguiente. Se remitirá a los propietarios una notificación con identificación de las incidencias y se les dará un plazo para acometer los trabajos necesarios. Este plazo dependerá de la urgencia e importancia de las obras. Tras recibir la comunicación, los interesados deben solicitar en el Concello licencia —si se trata de obras mayores— o bien presentar una comunicación previa —para el caso de trabajos de conservación de fachadas—. Transcurridos 15 días hábiles desde la presentación de la comunicación previa, si la administración no contesta los interesados, por silencio positivo, podrán inciar las obras.

Demolición de una casa ruinosa en la Avenida de América y otra en Serafín Pazo

Cuando los problemas estructurales afectan a más del 50 % del edificio, este se declara en ruina y, salvo que esté protegido por Patrimonio, como podría ocurrir con algunas viviendas de la rúa San Paio, se impone su demolición. El Concello ya ha declarado en estado de ruina dos viviendas del casco urbano. Una de ellas en la Avenida de América, entre la farmacia y el tanatorio. La fachada estuvo precintada semanas tras los desprendimientos ocurridos durante los temporales de este invierno. El edificio —salvo el muro de cierre— ya ha sido derribado. El otro, pendiente de derribo, está en Serafín Pazo, donde se encontraba el establecimiento Arreglos Cristina.