El BNG cree que el PSOE les ataca para resarcirse ante el ninguneo de Luis Taboada

lalín / La voz 02/03/2020 21:30 h

El anuncio del PSOE de Vila de Cruces de que retiraba su apoyo a los dos años de gobierno del BNG ya tuvo réplica de los nacionalistas. Para esta formación, como la concejala socialista, María del Carmen Silva, «non se entera, ou se entera tarde, pretende resarcirse atacando ao BNG», significado que «equivócase de inimigo, xa o fixo hai nove meses, xa llo tiñamos advertido, e volve cometer o mesmo erro; Taboada e o PP son os que a levan polo mal camiño». Van más allá y consideran que si la socialista «non entrase a gobernar a toda costa, hoxe habería un tripartito liderado polo BNG que faría posibel o cambio en Vila de Cruces».

Para la formación nacionalista, «o PSOE está a sustentar unha fraude (Taboada) -en alusión al regidor de Xuntos polo Noso Concello- que lle gusta xogar co PP por detrás. Con esta postura está a impedir o cambio en Cruces», que para ellos pasa por el BNG. Recordaron que en el pleno del día 27, quedó en evidencia la falta de transparencia de Taboada con su socia socialista de gobierno, con el proyecto «secreto» del auditorio de Merza. Tras decirle la concejala nacionalista, Beatriz Gómez, que no se enteraba de lo que hacía su socio, fue cuando se produjeron las declaraciones del PSOE y la retirada del apoyo. Pero cree que se van a quedar sin salida ya que el alcalde no la tiene en cuenta, como ya ocurrió varias veces.