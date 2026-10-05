Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el próximo 29 de noviembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes desde la Moncloa para convocar elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. En su mensaje, Sánchez destaca que en esta legislatura a su Ejecutivo le ha tocado gestionar «emergencias inéditas» y presume los resultados económicos logrados en los últimos años. Tras un fin de seanas de numerosas consultas con miembros de su Gobierno, dirigentes de su partido y socios de otras formaciones, Sánchez se ha decidido a dar el paso y a disolver las Cortes nueve meses antes de la conclusión de la legislatura, que hasta ahora siempre había tenido la intención de terminar.

El desencadenante ha sido la derrota en el Congreso, el pasado viernes, de los dos decretos de vivienda elaborados por el Ejecutivo como respuesta a la movilización social que ha seguido al desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal. El bloqueo ha desatado manifestaciones por todo el país que durante el fin de semana han congregado a miles de ciudadanos para exigir soluciones a la crisis habitacional.

En su declaración, Pedro Sánchez ha reconocido que no ha «logrado hacer todo lo que nos habíamos propuestos» y que todavían «quedan muchos problemas por resolver. Para hacer más hace falta el apoyo de la gente». Aún así, el presidente del Gobierno defiende que, «a pesar de todas las dificultades, el gobierno progresista no ha dejado de trabajar. El poder adquisitivo de la población ha aumentado más que grandes economías europeas. Con esfuerzo y dialogo hemos ampliado becas, ayudas sociales y también hemos puesto en marcha una modernización de nuestra industria».

Nuevo frente de izquierda

Los partidos de Sumar han anunciado que el próximo 17 de octubre lanzarán oficialmente su candidatura a las próximas elecciones generales y desvelarán a su cabeza de lista. Además, confirman que la marca para esos comicios será Frente Amplio. Así se ha acordado durante la cumbre que han celebrado este domingo los ministros y los partidos presentes en el Gobierno por la cuota minoritaria (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns). Según el último sondeo publicado por Ateneo del Dato para elDiario.es, cuyos datos se obtuviero antes de que cayesen los decretos de vivienda, apunta que el PP, con el 33,2 % del voto, y Vox, con el 19,2, sumarían una amplia mayoría absoluta, y aventajarían en casi quince puntos a la izquierda. El PSOE lograría el 27,5; Sumar, el 7; y Podemos, el 3,3.

Así queda el calendario para las elecciones generales del 29 de noviembre

El anuncio de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre hecho este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conlleva un calendario de plazos que se inicia este martes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.

Estas son las principales fechas del proceso electoral que se abre a partir de ahora:

Octubre

- Día 6 - Publicación del decreto de convocatoria en el BOE

- Inicio de solicitud del voto por correo

- Día 16- Último día para que los partidos que vayan en coalición lo comuniquen

- Día 21- Inicio del plazo de presentación de candidaturas

- Día 26- Fin del plazo de presentación de candidaturas

- Día 28- Publicación en el BOE de las candidaturas presentadas

- Día 30- Fecha límite para que las Juntas Electorales competentes comuniquen posibles irregularidades sobre candidaturas

Noviembre

- Día 2- Proclamación de candidatos por las juntas electorales

- Día 3- Publicación en el BOE de las candidaturas proclamadas

- Día 5- Fin de plazo de presentación de recursos sobre proclamación de candidaturas ante el juzgado de lo contencioso-administrativo

- Día 7- Fecha límite de resoluciones judiciales ante los recursos presentados sobre proclamación de candidaturas

- Día 9- Fecha límite para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional sobre candidaturas

- Día 12- Último día para que el Tribunal Constitucional decida sobre los recursos presentados en relación con las candidaturas

- Día 13- A las 00:00 inicio de la campaña electoral

- Día 19- Último día para solicitar el voto por correo

- Día 23- Último día para publicación de encuestas electorales

- Día 25- Último día para votar por correo

- Día 27- A las 24:00 horas fin de la campaña electoral

- Día 28- Jornada de reflexión

- Día 29- Jornada electoral

Diciembre

- Día 2- Las juntas electorales inician el escrutinio general de los votos

- La fecha de constitución de las Cortes de la XVI legislatura, que deberá ser cómo máximo el 24 de diciembre, día de Nochebuena (ya que la Constitución determina que no sobrepase los 25 días desde los comicios) quedará fijada en el decreto de convocatoria de las elecciones.