Veintiún días después Cristiano Ronaldo marca un doblete para resucitar al Juventus

01/11/2020 17:19 h

Cristiano Ronaldo, tras perderse cuatro partidos a causa del coronavirus en los que el Juventus solo pudo ganar una vez, regresó hoy a un terreno de juego con un doblete. El primero, fruto de un gol a los tres minutos de saltar al campo y un segundo, de penalti a lo Panenka, para decidir el triunfo por 4-1 de su equipo en el campo del Spezia, en la sexta jornada de la Serie A italiana.

Ausente en los empates ligueros contra Crotone y Verona, y en los duelos de Liga de Campeones contra el Dinamo Kiev, saldado con victoria, y frente al Barcelona, con derrota, Cristiano resucitó al equipo de Andrea Pirlo y le devolvió entusiasmo, en una tarde en la que también vio puerta el español Álvaro Morata.

Fue precisamente el delantero madrileño quien adelantó en el minuto 14 al Juventus en la visita al Spezia, en el estadio Manuzzi de Cesena al no tener el club norteño la autorización para competir en su campo. Morata, al que fueron correctamente anulados tres goles por fuera de juego ante el Barcelona, logró por fin celebrar un tanto.

Fue una gran acción coral, empezada por el brasileño Danilo Luiz y seguida por un pase del estadounidense Weston McKennie que Morata solo tuvo que empujar entre las mallas. Tras el control del VAR, el gol fue validado. Pero el Juventus siguió sin brillar y temblando en defensa, lo que fue castigado con el empate de Tommaso Pobega a la media hora. La diana llegó después de que a Morata le fuera anulada otra diana, pero en este caso por clarísima posición de fuera de juego.

Así, en un nuevo día complicado, Pirlo apostó por Cristiano en el minuto 55 en sustitución de un gris Paulo Dybala. Y el impacto fue inmediato. A los tres minutos de saltar al campo, Cristiano recibió un pase de Morata, regateó al meta y anotó el 2-1. Lo celebró con su habitual grito «Siuuu» y puso cuesta abajo el partido para su equipo.

Pese a seguir sufriendo en defensa y a necesitar una gran parada de Gianluigi Buffon a cabezazo del alemán Julian Chabot, el Juventus pudo sentenciar su victoria gracias al francés Adrien Rabiot y a Cristiano, quien firmó a lo Panenka el penalti del 4-1.

«Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el 'Cris' de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado», dijo Cristiano al acabar el partido ganado 4-1 por el Juventus en el campo del Spezia, en declaraciones a «Sky Sport».

Cristiano saltó al campo en el minuto 55 en sustitución del argentino Paulo Dybala y tardó apenas tres minutos en anotar el momentáneo 2-1, antes de sentenciar el choque con el 4-1 de penalti, transformado a lo Panenka.

Durante su baja forzada por el coronavirus, Cristiano fue criticado por un comentario publicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró que los test «PCR son una mierda», pero no respondió a la pregunta que le hicieron este domingo sobre si se ha arrepentido de ese mensaje. «Cristiano está de vuelta, esto es lo más importante», fue la respuesta de CR7, en inglés, con la que zanjó el tema.

Sobre la Serie A, que tiene ahora al Juventus segundo, a cuatro puntos del líder Milan, Cristiano dijo que va a ser un curso «difícil», con muchos pretendientes para el título. «Espero que el de hoy sea un cambio para hacer una gran temporada», concluyó.