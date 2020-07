¿Vuelve Fernando Alonso a la fórmula 1 con Renault?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

02/07/2020 19:57 h

El regreso de Fernando Alonso a la fórmula 1 podría estar mucho más cerca de lo que la mayoría hubiese imaginado. Este mismo jueves, el asturiano estaba en boca de los dos actuales pilotos de la escudería francesa: el francés Esteban Ocon y Daniel Ricciardo. Los dos volantes titulares de Renault se dehacían en elogios hacia Alonso desde Austria, donde este fin de semana, con el Gran Premio de Austria, comienza el Mundial. Los dos coincidieron que el piloto ideal para sustituir a Ricciardo en la escudería en 2021 -el australiano se marcha a McLaren- es el español.

A la pregunta de quién prefiere como compañero el año que viene, Ocon dijo: «Mi elección personal no tiene relación con lo que el equipo hará o no. Tengo una gran relación con Fernando. Tengo su casco y el único intercambio de cascos con otro piloto que he hecho ha sido con él». «Fue el único, junto con (el alemán) Michael (Schumacher), por sus luchas en aquellos días, que me hizo enamorarme de esta categoría. No sé si va a volver o no con nosotros, pero seguro que si volviera, estaría supercontento», agregó.

Podría ser una casualidad, aunque quizás demasiada. Según avanza la cadena Ser, el regreso del asturiano a la fórmula 1 se hará oficial en las próximas fechas y Alonso podría incluso estar corriendo con Renault en este mundial. El anuncio oficial, según la emisora, se producirá en los próximos días. La participación del piloto esta temporada dependería de si Renault logra cortar su contrato con Ricciardo, como sería la intención de la escudería frances.

Sería la tercera etapa de Alonso en Renault, equipo con el que se proclamó dos veces campeón del mundo en el 2005 y el 2006.