Irene Lozano urge a la reforma de la Ley Antidopaje y «respeta» la renuncia de Casillas

19/06/2020 14:46 h

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha urgido a la reforma de la Ley Antidopaje española para adecuarla al Código Mundial de la AMA y expresó su «respeto» ante la renuncia del exportero del Real Madrid Íker Casillas a presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

«Respeto las decisiones de las personas, y especialmente de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos. Tampoco me sorprende que esta crisis sanitaria haya trastocado los planes de mucha gente. No tengo mucho que decir de los planes de Casillas», dijo en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados.

Irene Lozano aclaró que el Consejo «vela» por los procesos electorales, pero que no los lleva a cabo. «Hemos ido cumpliendo los trámites legales en cada momento para atender a las peticiones. La de habilitar el mes de agosto correspondió inicialmente a la federación de baloncesto. Las medidas han sido para tratar de compensar la suspensión de los plazos administrativos generada por el estado alarma», argumentó.

Lozano dijo que el CSD ha abordado «con decisión» la pacificación del fútbol español, con la firma de los 'Pactos de Viana' por los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la RFEF, Luis Rubiales, para el retorno de los entrenamientos y la competición en las ligas profesionales de fútbol y baloncesto. «Lo esencial del acuerdo es el clima de solidaridad y entendimiento que aporta para que todo el deporte español avance junto en estos momentos de graves dificultades», señaló, al tiempo que anunció que están ultimando las gestiones para habilitar agosto para las elecciones, entre otras, a la presidencia de la RFEF.

Sobre las decisiones que han adoptado durante la pandemia justificó que se han basado siempre siguiendo criterios sanitarios y que se han demostrado «acertadas». «Acertar la quiniela los lunes no tiene premio, hay que hacerlo el domingo», apuntó antes de recordar que el Gobierno apoyará la candidatura al Mundial de fútbol de 2030 para que sirva como «catalizador» de la recuperación.

Transformación digital e internacionalización

Lozano explicó que los cinco ejes sobre los que girará la política del CSD en la legislatura serán la transformación digital del mundo del deporte; su valor estratégico en la reputación internacional de España; una estrategia nacional de deporte y hábitos saludables; reforzar la inclusión social a través del deporte en el contexto económico pos-COVID-19; y el deporte seguro en la nueva normalidad.

Esta apuesta por la internacionalización del deporte español debe empujar, según la presidenta del CSD, a mejorar el déficit comercial exterior de las empresas nacionales del sector deportivo, que exportaron por 1.046,8 millones de euros frente a unas importaciones de 2.340,8 millones.

Lozano destacó la «fundación pedagógica» que ha tenido el deporte durante el pandemia de la COVID-19 y que es un sector, con casi 37.000 empresas vinculadas y que crea 220.000 empleos directos, que es la «punta de lanza» para la recuperación económica del país.

En este sentido, anunció que el próximo lunes el CSD, junto con la Asociación del Deporte Español (ADESP) y la Fundación España Activa, presentará un informe en el CAR de Madrid sobre el impacto del coronavirus en el deporte español. «El deporte ha sido la hoja de ruta y creo que el sector sale más unido de la pandemia de como entró», apuntó la secretario de Estado para el Deporte, que indicó que la plasmación de ellos es la firma del Código de Conducta por «decenas» de clubs y federaciones deportivas.

«No generemos falsas expectativas con el fútbol femenino»

Respecto a la profesionalización del fútbol femenino, Lozano afirmó que para el Gobierno «no es un tema de actualidad» sino «de fondo». «No es una carrera de cien metros sino de largo recorrido. Estamos trabajando para que esa consideración se haga con rigor, que no se generen expectativas falsas y una burbuja mediática», señaló.

En este sentido, la presidenta del CSD recordó que el histórico Convenio Colectivo firmado por el fútbol femenino «era un punto de partida y no de llegada». «A las futbolistas no le debemos dar gato por liebre. Se merecen un proyecto deportivo, no audiovisual», comentó Lozano, que abogó por fomentar la cantera y la afición y expresó el «compromiso radical» del Ejecutivo en el trabajo para su profesionalización.

El compromiso con la reforma del Plan ADO, que ha ido «decayendo» desde los Juegos de Pekín 2008, de la Ley Antidopaje para adecuarla al nuevo Código de la Agencia Mundial (AMA) que entrará en vigor en enero de 2021 y de la Ley del Deporte de 1990, aplazada por la convocatoria de elecciones el pasado 2019 y la crisis de la pandemia; son las prioridades del Gobierno en los próximos meses. «No tenemos fechas para la Ley del Deporte. Vamos a releer el anteproyecto de ley, pero antes es importante que fijemos el modelo deportivo, qué queremos ser como país. La Ley no es el objetivo, es el medio», subrayó la presidenta del Consejo.

Asimismo, el Gobierno «progresista» y «feminista» se ha marcado como una de las prioridades conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer en todos los ámbitos. Para ello, ha diseñado el primer plan de igualdad que promocionará la práctica deportiva en igualdad; incrementará el número de entrenadoras, técnicas y juezas; aumentará la presencia de la mujer en puestos de liderazgo en organizaciones deportivas; prevendrá la violencia contra las mujeres, y llevará a cabo comunicación en clave de género.

La igualdad de género y de oportunidades entre deportistas con y sin discapacidad, el apoyo a la alta competición y la «urgente» adaptación de la normativa antidopaje española a la de la AMA para «recuperar la reputación perdida», así como el compromiso en la lucha contra la violencia en el deporte figuran en su hoja de ruta en el futuro. Otras reformas legislativas en la agenda de Lozano serán la Ley de las Profesiones del Deporte; el Real Decreto sobre Deportistas de Alto Nivel (DAN) y Alto Rendimiento; y el Real Decreto de Seguro Obligatorio Deportivo para actualizar cuantías que datan de 1993.